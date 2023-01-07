Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı 'deplasman' jesti ile taraftarın sevgilisi olmuştu! Şimdi de transferi resmen açıkladı

Acun Ilıcalı'ının sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig'de Fenerbahçe başta olmak üzere Türkiye'den yaptığı birçok transferle kadrosunu güçlendirmişti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ligin 26 haftası geride kalırken, topladığı 33 puanla 15. sırada yer alan Ilıcalı'nın ekibi bir transferi daha resmen açıkladı. Championship ekibinden yapılan resmi açıklamada Brighton forması giyen Aaron Connolly'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıklandı.

22 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonun ilk yarısını Venezia'da geçirdi. Aaron Connolly, 5 maçta herhangi bir skor katkısı sağlayamadı. Aaron Connolly'in Brighton ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

TARAFTARDAN ALKIŞ ALDI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, sezonun kalan maçlarında taraftarların deplasman maçlarına ücretsiz götürüleceğini açıklamıştı.

Kulübün sahibi olan Acun Ilıcalı açıklamasında, "Taraftarımızın desteği harikaydı ve onlara aynı desteği göstermek istedik. Şu anda insanlar için oldukça zor bir zaman olduğunu biliyoruz ve Noel her zaman pahalı bir dönemdir. Eğer onlara yardım edebilirsek, doğru bir şey yapmış oluruz" ifadelerini kullanırken, bu hamleyle taraftardan büyük bir destek almıştı.



