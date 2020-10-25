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Hülya Açıkgöz'den yeni Hadise açıklaması: Hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını...

25.10.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Hülya Açıkgöz'den yeni Hadise açıklaması: Hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını...

Hadise'nin geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz, takipçisinin, "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna olay bir yanıt verdi. Açıkgöz, "Konuşursam Türkiye’ye adım atamazlar!" açıklamasının ardından, yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı Hadise’nin menajerliğini uzun yıllardır ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak, iki kardeş geçtiğimiz yıl tartışarak yollarını ayırmıştı.

Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti. Hatta kardeşler, "hadise.com" adlı site üzerinden de davalık olmuştu.

Önceki gün kendisine gelen, "Kendiniz neden açık, net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz, kafa karıştıran bir cevap verdi.

'TÜRKİYE'YE ADIM ATAMAZLAR'

Açıkgöz, "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim" dedi.

Çıkan haberlerin ardından Hülya Açıkgöz, yeni bir yazılı açıklama yaptı. Yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını söyleyen Açıkgöz, konuyla ilgili şunları söyledi: "Hakkımda bu sabah çıkan bazı haberlerle ilgili; tarafıma sorulmuş bir soruya verdiğim yanıtın, ailevi ilişkilerimize çekilmesinden dolayı duyduğum rahatsızlık üzerine bu bilgilendirmeye ihtiyaç duydum.

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Ben 'Hülya Açıkgöz' olarak hem Türkiye'de, hem Belçika'da sahip olduğum şirketler bünyesinde, çeşitli alanlarda profesyonel olarak hizmet veren, işletmecilik ve organizasyonlar yapan bir birey var olarak var oldum. Ve tüm profesyonel hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını çok anlamsız buluyorum. Bu algıya sebep olduysam da yazmış olduğum yazının Hadise ile hiçbir bağlantısının olmadığının bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygılarımla, Hülya Açıkgöz...'

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nankörlük dünyanın her yerinde. gördüğü iyiliğin altında ezilip kalamayan, sonrada içindeki şeytanı çıkarıp çirkefleşen o kadar şeytan varki.

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