Hülya Açıkgöz'den yeni Hadise açıklaması: Hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını...

Ünlü şarkıcı Hadise’nin menajerliğini uzun yıllardır ablası Hülya Açıkgöz üstleniyordu. Ancak, iki kardeş geçtiğimiz yıl tartışarak yollarını ayırmıştı.

Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti. Hatta kardeşler, "hadise.com" adlı site üzerinden de davalık olmuştu.

Önceki gün kendisine gelen, "Kendiniz neden açık, net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz, kafa karıştıran bir cevap verdi.

'TÜRKİYE'YE ADIM ATAMAZLAR'

Açıkgöz, "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim" dedi.

Çıkan haberlerin ardından Hülya Açıkgöz, yeni bir yazılı açıklama yaptı. Yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını söyleyen Açıkgöz, konuyla ilgili şunları söyledi: "Hakkımda bu sabah çıkan bazı haberlerle ilgili; tarafıma sorulmuş bir soruya verdiğim yanıtın, ailevi ilişkilerimize çekilmesinden dolayı duyduğum rahatsızlık üzerine bu bilgilendirmeye ihtiyaç duydum.