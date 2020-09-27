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Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:25 | Son Güncelleme

56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın, 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldığı iddia edildi. Peki Hülya Avşar ada satın aldı mı?

Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı?

Geçtiğimiz aylarda Riva'da bir çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Hülya Avşar, bu kez Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldığı iddialarının olduğu haberlerle gündeme geldi.

Avşar, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığı bilgiye göre, Hülya Avşar'ın adayı satın almadığı, çok ortaklı bir alım için teklif yapıldığını görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Hülya Avşar’ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası sahibi kimdir?Hülya Avşar’ın satın aldığı iddia edilen Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası sahibi kimdir?

Avşar, teklifi kabul ederse, adayı tek başına değil çok ortaklı şekilde satın almış olacak.

56 yaşındaki Avşar, Riva'da yaptırdığı çiftlik eviyle ilgili "Çok güzel bir çiftlik evi gibi bir şey düşünüyoruz Riva'da. Benim bir hayalim buydu. Başladık, yavaş yavaş yapacağız" demişti.

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