Hülya Avşar 55 milyon liraya ada mı satın aldı?

Geçtiğimiz aylarda Riva'da bir çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Hülya Avşar, bu kez Ayvalık'tan 55 milyon TL'ye ada satın aldığı iddialarının olduğu haberlerle gündeme geldi.

Avşar, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığı bilgiye göre, Hülya Avşar'ın adayı satın almadığı, çok ortaklı bir alım için teklif yapıldığını görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Avşar, teklifi kabul ederse, adayı tek başına değil çok ortaklı şekilde satın almış olacak.

56 yaşındaki Avşar, Riva'da yaptırdığı çiftlik eviyle ilgili "Çok güzel bir çiftlik evi gibi bir şey düşünüyoruz Riva'da. Benim bir hayalim buydu. Başladık, yavaş yavaş yapacağız" demişti.