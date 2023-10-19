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Hülya Avşar belediye başkanı adayı mı olacak? "Sahile restoranlar..."

19.10.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Uzun yıllardır Ayvalık'ta evi olan ve hayatının büyük kısmını burada geçiren Hülya Avşar'ın Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday olacağı konuşuluyordu. Avşar kızı bu konudaki iddialara noktayı koydu.

Hem paylaşımları hem de açıklamalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar siyasete mi atılıyor?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 44 yıl boyunca kentin spor yaşamına katkı sunan Ali Hikmet Paşa Tesisleri’ni 3 yıl süren çalışmaların ardından tam donanımlı spor ve sağlıklı yaşam kompleksine dönüştürdü. 127 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi olan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, önceki gün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta yer alan Avşar kızı iddialara son noktayı koydu. Ayvalık Belediye Başkanlığı’na aday olacağı konuşulan Hülya Avşar, adaylık için hazır olmadığını söyledi.

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Sanatçı, “Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım” ifadelerini kullandı.

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Hülya Avşar

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