Hülya Avşar bikinili pozunu paylaştı! Tuğba Ekinci müstehcen bulunan paylaşımlarını o pozla bir tuttu

Şarkısının reklamı için de bol bol video çeken Tuğba Ekinci sınırları zorluyor. Son dönemde yaptığı erotik danslarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci kalçasını göstererek dans ettikten sonra eleştirilere de sert çıkmıştı.

Tuğba Ekinci şimdi de Hülya Avşar'ın siyah bikinisiyle yaza veda diyerek paylaştığı paylaşımı hesabında paylaştı. Sık sık Avşar kızını hedef alan Ekinci bu paylaşıma şunları yazdı:

"Bana kimse demesin açık videoların var. Hülya ablamız yaza veda ediyor helal kim tutar, onun yorumları kapalı benimki açık."



Hülya Avşar videosunda bir şarkıda dans ederek havuz başında görünüyor. Avşar'ın paylaşımı ise yoruma kapalı ve "Yaza veda" notuyla paylaşıldı.

