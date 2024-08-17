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Hülya Avşar "Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" dedi! Avatar Atakan açık açık söyledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 10:06
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Survivor All Star kadrosuna sonradan dahil olan Avatar Atakan, Hülya Avşar'ın konuğu oldu. Survivor'a yeniden katılmasıyla ilgili Hülya Avşar açık açık "Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" diye sordu.

Hülya Avşar "Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" dedi! Avatar Atakan açık açık söyledi

MYNET- Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve çok izlenen ve konuşulan Survivor All Star 2024'te çıkan kavgalar kadar yarışmacıların aldığı ücretler de gündeme gelmişti. Sık sık merak konusu olan yarışmacıların kazançları merak ediliyor.

SURVIVOR'DA KAZANILAN PARALAR

Sosyal medyada yer alan iddialara göre yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ila 100 bin TL arasında para kazanıyordu.

Survivor All Star bitse de yarışmacıların kazançlarına dair soru işaretleri zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak yarışmaya sonradan dahil olan Avatar Atakan bu konuyla gündeme geldi. Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Avtar Atakan sorulara samimi yanıtlar verdi.

Hülya Avşar'a konuk olan Atakan kazanç konusunda açık konuştu.

"Bu sene Aslında gitmeyi düşünmüyordum" diyen Avatar Atakan'a Hülya Avşar "Çok para mı veriyor Acun size ne yapıyor?" diye sordu.

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"İYİ VERİYORMUŞSUN ACUN!"

Avatar Atakan ise açık açık "Güzel para veriyor. Buradaki tabii ki platformun değeri de çok önemli hani sonuçta Survivor'ın bize kattığı oradaki yarışmacılara kattığı çok (telif) büyük şeyler var. Yani bunu tabii ki kullananlar var kullanamayanlar var doğru bir şekilde devam ettirenler var ettiremeyen var" dedi.

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Hülya Avşar ise "Yani sana ne kazandırıyor reklam teklifi mi geldi yoksa hani paranın dışında iyi veriyormuşsun Acun seneye bizi de atlama... Acun ama her şeyin en iyisini yapar" ifadelerini kullandı.

Avatar Atakan ayrıca sosyal medyada influencerlıktan kazanç elde ettiğini de söyledi.
Hülya Avşar burada da "Çok mu para var yani çok mu kazanıyorsunuz?" deyince Atakan "Kazanıyoruz" yanıtını verdi.

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Hülya Avşar
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