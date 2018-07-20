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Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

Ebru Yaşar, son zamanda hayranları tarafından zor günler geçiren Hülya Avşar, Nejat İşler ve Fatma Girik’e destek oldu.

Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttu

Sanatçı, “Sanatçılar ile hayranları arasındaki ilişki başka bir şeye benzemez. Sizi severler, beğenirler, var ederler. Bizler bunu biliriz. Zaten hayranına saygı göstermeyen bir sanatçı, sanatçı olarak varlığını devam ettiremez. Ancak öyle şeyler oluyor ki, kimi zaman bu ilişki hayranlık boyutunu aşıp tacize varabiliyor” diyerek örnekler verdi.

Yaşar, geçtiğimiz haftalarda evine hırsız giren Hülya Avşar’ın Balıkesir’de yürüyüş yaparken hayranları tarafından takip edildiğini söyledi. Sanatçı, “Hülya Avşar, hayranlarının kendisini takip ettiğinden habersiz sahilde yürüyüşe çıkmış. Dalgın dalgın sahilde yürürken, İstanbul’dan gelen hayranları bir anda arkadan yaklaşarak ünlü sanatçıya sarılmış. Doğal olarak çok korkmuş. Avşar bir anda çığlıklar atarak ellerinden kurtulmuş. Tabii ortalık karışmış. Mesele anlaşılmış ama Hülya Avşar uzun süre kendisine gelememiş.

Daha sonra ise emniyete başvurarak can güvenliği olmadığını söylemiş. Avşar’a geçmiş olsun diyorum” diyerek destek verdi. Daha sonra Yaşar, İşler ve Girik’in hayranları tarafından zor durumda kaldığını söyleyerek, geçmiş olsun diledi.

EBRU YASAR (2)

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar ayvalık

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