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Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı kıyafeti olay oldu

29.12.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'ın derin yırtmaçlı yılbaşı kıyafeti olay oldu

Hülya Avşar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yılbaşı özel konuklarından biri oldu. Avşar, giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel 67. bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çok Güzel Hareketler 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlü isimleri konuk ettiği yeni bölümle ekrana gelecek.

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HÜLYA AVŞAR GÜNDEM OLDU

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı bölümünde Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak.

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Çekimlerde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle nefes kesen Avşar'a beğeni yağdı.

57 yaşındaki Hülya Avşar'ı kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle görenler fiziğine övgü yağdırdı.

Avşar'ın yılbaşı için tercih ettiği elbise bazı kullanıcılar tarafından ise beğenilmedi.

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