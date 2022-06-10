Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin lira borcu ödemeyince...

Hülya Avşar ile evliliği ve çapkınlıklarıyla tanınan Kaya Çilingiroğlu bankadan aldığı krediyi ödemedi. Futbol yorumcusu da olan Kaya Çilingiroğlu’nun ödemediği banka borcu nedeniyle başı derde girdi. Hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu’nun evine haciz memurları gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çilingiroğlu evde olmadığı için kapı çilingirle açılacaktı. Bunun üzerine Kaya Çilingiroğlu evin güvenliğinde anahtar olduğunu söyledi.

180 BİN TL BORCU VARMIŞ

Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu’na ait Rolex marka iki saati aldı. Ünlü spor yorumcusunun bankaya borcunun 180 bin lira oluğu öğrenildi.

Kaya Çilingiroğlu konuya dair açıklama yapmazken oğluyla tatilden pozunu paylaştı.



