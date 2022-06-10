MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin lira borcu ödemeyince...

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin lira borcu ödemeyince...

10.06.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın eski Kaya Çilingiroğlu'nun 180 bin liralık banka borcunu ödemedi. Kaya Çilingiroğlu'nun evine haciz memurları gitti. Evde olmayan ünlü isim yedek anahtarla haciz memurlarının eve girmesine izin verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun evine giren memurlar iki adet Rolex marka saati haczettiler.

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 180 bin lira borcu ödemeyince...

Hülya Avşar ile evliliği ve çapkınlıklarıyla tanınan Kaya Çilingiroğlu bankadan aldığı krediyi ödemedi. Futbol yorumcusu da olan Kaya Çilingiroğlu’nun ödemediği banka borcu nedeniyle başı derde girdi. Hakkında haciz kararı çıkarılan Çilingiroğlu’nun evine haciz memurları gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çilingiroğlu evde olmadığı için kapı çilingirle açılacaktı. Bunun üzerine Kaya Çilingiroğlu evin güvenliğinde anahtar olduğunu söyledi.

180 BİN TL BORCU VARMIŞ

Güvenliğin yardımıyla haciz işlemi uygulayan memurlar Çilingiroğlu’na ait Rolex marka iki saati aldı. Ünlü spor yorumcusunun bankaya borcunun 180 bin lira oluğu öğrenildi.

drdh

Kaya Çilingiroğlu konuya dair açıklama yapmazken oğluyla tatilden pozunu paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan ailesiyle tatilde! Baba oğul denizde keyif yaptılarArda Turan ailesiyle tatilde! Baba oğul denizde keyif yaptılar
O görüntüler Bergüzar Korel'i çıldırttı! O görüntüler Bergüzar Korel'i çıldırttı!
Sütyensiz pozuyla nefes kesti! "Güzelliğin vücut bulmuş hali"Sütyensiz pozuyla nefes kesti! "Güzelliğin vücut bulmuş hali"
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili yeni düzenleme! Vade sınırlaması getirildi

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"

Cüneyt Arkın'ın paylaşımı olay oldu! "Şampiyonlar Ligi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: İzin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez Yunanca uyardı: İzin vermeyiz

Ortak aday ne zaman açıklanacak? 6'lı masadan net yanıt geldi!

Ortak aday ne zaman açıklanacak? 6'lı masadan net yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.