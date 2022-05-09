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Hülya Avşar kasığına kadar açtı! Hem sırt hem göğüs dekolteli...

09.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, 3 yıllık aranın ardından müzik piyasasına geri döndü. Avşar, geçen günlerde 'Sen Aşk Mısın?' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu ve uzun süre magazin gündeminde yer edindi. Bu sırada konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, bu akşam bir kez daha sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcının konserde tercih ettiği oldukça iddialı kostümü ise sosyal medyaya damga vurdu.

Hülya Avşar kasığına kadar açtı! Hem sırt hem göğüs dekolteli...

'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla müzik piyasasına geri dönen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yeni parçasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edindi.

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Hem şarkısı hem klibiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Dün akşam bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, kasığına kadar uzanan dekoltesiyle adeta genç meslektaşlarına meydan okudu.

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Yırtmacsının yanı sıra Avşar kızının hem sırt hem göğüs dekolteli transparan elbisesi sosyal medyaya damga vurdu.

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Konserden görüntülerini sosyal medyada paylaşan Avşar, ilerleyen yaşına rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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