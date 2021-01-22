Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır Masumiyet dizisinde buluştu! İşte Masumiyet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Masumiyet dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı.

HÜLYA AVŞAR, MEHMET ASLANTUĞ VE DENİZ ÇAKIR EKRANLARA DÖNÜYOR!

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizinin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başladı.

Dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Masumiyet dizisi yakında FOX’ta.

