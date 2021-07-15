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Hülya Avşar Twitter gündeminde! AK Parti'den teklif gitti mi?

15.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar gündeme bomba gibi düştü. Hülya Avşar'a Ak Parti’den Ayvalık Belediyesi Başkan adayı olması için teklif gittiği iddiası herkesi şaşırttı.

Hülya Avşar Twitter gündeminde! AK Parti'den teklif gitti mi?

Ayvalık'taki yazlığında tatil yapan 57 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medyanın gündeminde. Hülya Avşar ile ilgili ortaya atılan iddia sonrası gözler Avşar'a çevrildi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Eyüboğlu’nun haber kaynağına dayandırdığı bilgiye göre; Ak Parti, Ayvalık Belediye Başkanlığı’nı kazanmak için Hülya Avşar’ı aday gösterme niyetinde.

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AK PARTİ'DEN ADAY MI OLACAK?

“Taraflar arasındaki görüşmenin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştiğini öğrendim” diyen Eyüboğlu, Avşar ile görüşenlerin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Danışmanı Cengiz Zeybek, Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin ve Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay olduğunu yazdı. Eyüboğlu, Avşar’a konuyu sorduğunu ve Avşar’ın kendisine “Henüz yazacak haberlik bir durum yok” dediğini aktardı.

Ali Eyüboğlu’nun “Hülya Avşar'a Ayvalık belediye başkanlığı teklifi” başlıklı yazısından sonra Hülya Avşar Twitter'da en çok konuşulanlar arasında girdi. Avşar sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı Avşar'ı desteklerken bir kısım kullanıcı ise Hülya Avşar'ın siyasete girmemesi gerektiğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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