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Hülya Koçyiğit bir kez daha büyük nine oluyor! Aslışah Alkoçlar ikinci kez hamile

06.09.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ikinci kez hamile! İbo ile Güllüşah'ın sevimli küçük kızı Gülşah Alkoçlar dördüncü kez anneanne oluyor. 2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah, 26 Eylül'de oğlu Cem'i dünyaya getirmişti. İkinci bebeğine hamile olan Aslışah Alkoçlar, oğlunun yüzünü hiç göstermemiş yalnızca, 'Babama benziyor' diyerek ipucu vermişti. İkinci bebeğini bekleyen Aslışah'tan eşi Kaan ile birlikte hamilelik haberini doğruladı.

Hülya Koçyiğit bir kez daha büyük nine oluyor! Aslışah Alkoçlar ikinci kez hamile

Seda Bakan, Seda Güven ve Adriana Lima yeni aile üyelerini dünyaya getirerek gündeme gelirken, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan da bir sürpriz geldi.

İş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

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İTALYA'DA KUTLAMA!

Alkoçlar'ın, 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin, bu haberi kutlamak için İtalya'nın Capri Adası'na tatile gittiği öğrenildi.

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Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.

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