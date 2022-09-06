Hülya Koçyiğit bir kez daha büyük nine oluyor! Aslışah Alkoçlar ikinci kez hamile

Seda Bakan, Seda Güven ve Adriana Lima yeni aile üyelerini dünyaya getirerek gündeme gelirken, Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan da bir sürpriz geldi.

İş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

İTALYA'DA KUTLAMA!

Alkoçlar'ın, 2.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin, bu haberi kutlamak için İtalya'nın Capri Adası'na tatile gittiği öğrenildi.

Aslışah Alkoçlar, daha önce, "İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz." yanıtını vermişti.

