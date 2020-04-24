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Hülya Koçyiğit: Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 15:42 | Son Güncelleme

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar 50 yaşına bastı. Usta oyuncu kızının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Hülya Koçyiğit: Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye...

Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar yeni yaşına girdi. Hülya Koçyiğit bir paylaşım yaparak paylaşımına şu notu düştü:

"Benim ruhum, canım kızım... Henüz karnımdayken seninle olan konuşmalarım, buluşmak için sabırsızlıkla geçsin diye beklediğim o 9 ay, seni ilk kuracağıma aldığım o eşsiz an...

Gülşah deyince hala o enfes kokuyu alırım. Benim yüreği güzel, kendi güzel yavrum; bugün bir yaş daha aldın belki ama annende hala o küçük Gülşah'sın... Her şey gönlünce olsun yavrum. Bu hayatın bana verdiği en büyük hediye sensin. Seni çok seviyorum."

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