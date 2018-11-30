MAGAZİN

Hülya Koçyiğit'in morali çok bozuk! Sağlığıyla ilgili üzücü haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Hülya Koçyiğit'in sağlık durumunda üzücü gelişme... Hülya Koçyiğit, topuğundaki çatlağın kırığa dönüştüğünü ve ayağında çürüme olduğunu öğrenmesiyle sarsıldı.

Hülya Koçyiğit'in morali çok bozuk! Sağlığıyla ilgili üzücü haber

15 gün önce görevli olduğu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun Sultan Ahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarken ayağını burkan Hülya Koçyiğit'in sağ ayağının topuğu çatlamıştı.

İlk anda ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varmayan Hülya Koçyiğit, toplantı sonrasında ayağının şiştiğini fark ederek hastaneye gitmişti. Ayağının alçıya alınmasının andından ardından evinde dinlenmeye çekilen Koçyiğit, birkaç haftalık dinlenme süresinden sonra ayağa kalkacağını sanıyordu.

6 HAFTA YATACAK!

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Hülya Koçyiğit, dün gittiği doktor kontrolünde aldığı kötü haberle sarsıldı. Topuğundaki çatlağın kırığa döndüğünü öğrenen Koçyiğit'in morali oldukça bozuldu. Ayağında çürüme de olmasıyla morali iyice bozulan sanatçı, 6 hafta daha yatacak.

Hülya Koçyiğit, sağlık durumu hakkında "Moralim çok bozuk. Kırık ve çürüme olması beni bir hayli üzdü. Ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok. Hiç sevmiyorum ama yatmaya devam edeceğim. Allah, bundan beterini göstermesin" dedi.

Dişlerinize sürün ve bekleyin... Anında beyazlatıyor!Dişlerinize sürün ve bekleyin... Anında beyazlatıyor!
Seksi pozlar verip olay bir itirafta bulunduSeksi pozlar verip olay bir itirafta bulundu
Kardeşinden kazık yedi! Tam 3,5 milyon dolar...Kardeşinden kazık yedi! Tam 3,5 milyon dolar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hülya koçyiğit Hülya Koçyiğit ayak

En Çok Okunan Haberler

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? Canlı yayında flaş açıklamalar

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Vergi, harç ve ceza artış oranları belli oldu

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Sarpsborg maçında Beşiktaş'ın 47. saniyede yediği gol tarihe geçti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
canım benim bu kadar yorma kendini bak vucudun kaldırmıyor artık sen olmassan bizler ne yaparız!!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cara Delevingne Gollum’a dönüştü

Ünlü modelin bu hali sizi şoke edecek

Amber Rose'dan olay itiraf!

Seksi pozlar verip olay bir itirafta bulundu

Fatih Ürek: 3,5 milyon dolarım gitti!

Kardeşinden kazık yedi! Tam 3,5 milyon dolar...

Pınar Altuğ Atacan kızının uğradığı tacizi anlattı

Küçük kızı parkta taciz edildi! O anları anlattı

Dilber Ay'dan Acun-Şeyma yorumu

Acun-Şeyma yorumu: Herif zenginse...

Pınar Altuğ'dan samimi açıklamalar! Yağmur Atacan ne iş yapıyor?

Eşinin ne iş yaptığını açıkladı! Samimi sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.