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Hülya Koçyiğit'ten duygu dolu Billur Kalkavan paylaşımı

15.10.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 6 aydır kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'ın ölümü birlikte büyüdüğü Hülya Koçyiğit'i yıktı. Sosyal medya hesabından Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan Koçyiğit, "Güzeller güzelim, zamansız gidişine çok üzüldüm" paylaşımında bulundu.

Hülya Koçyiğit'ten duygu dolu Billur Kalkavan paylaşımı

Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, hastanede tedavi görüyordu. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kalkavan'ın ölümü birlikte büyüdüğü Hülya Koçyiğit'i de derinden etkiledi.

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"ANILARIMIZDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEKSİN"

Ölüm haberini aldıktan sonra Instagram hesabından Billur Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan usta isim, "Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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