Humus nasıl yapılır? En lezzetli humus tarifi nedir? İşte MasterChef humus tarifi ve malzemeleri

MasterChef'te dokunulmazluk oyunu yaşanırken, gözler menüde yer alan humus tarifine ve yapılışına çevrildi. Peki, humus nasıl yapılır? İşte humus tarifi ve malzemeleri.

HUMUS TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

4 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

4 yemek kaşığı su

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

4 dal maydanoz

HUMUS NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış nohutları üzerini geçecek kadar suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.

Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırın.

Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın.

Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla süsleyin.

