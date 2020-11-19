YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Humus nasıl yapılır? En lezzetli humus tarifi nedir? İşte MasterChef humus tarifi ve malzemeleri

Humus nasıl yapılır? En lezzetli humus tarifi nedir? İşte MasterChef humus tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 19.11.2020 22:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Humus nasıl yapılır? En lezzetli humus tarifi nedir? İşte MasterChef humus tarifi ve malzemeleri

Humus, MasterChef'te dokunulmazlık oyunu menüsünde yer alan lezzetlerden biri oldu. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar en lezzetli humusu yapabilmek için yarıştı. MasterChef'in sıkı takipçileri humusun nasıl yapıldığını, humus için gerekli malzemelerin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki humus nasıl yapılır? İşte humus tarifi nedir? İşte humus malzemeleri ve püs noktası.

MasterChef'te dokunulmazluk oyunu yaşanırken, gözler menüde yer alan humus tarifine ve yapılışına çevrildi. Peki, humus nasıl yapılır? İşte humus tarifi ve malzemeleri.

HUMUS TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı nohut
5 yemek kaşığı tahin
4 diş sarımsak
1 adet taze sıkılmış limon suyu
4 yemek kaşığı su
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
1/2 çay kaşığı tuz

Sac tava nasıl yapılır? MasterChef sac tava tarifi nedir? İşte sac tava malzemeleri, tarifi ve püs noktasıSac tava nasıl yapılır? MasterChef sac tava tarifi nedir? İşte sac tava malzemeleri, tarifi ve püs noktası

Üzeri için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
4 dal maydanoz

HUMUS NASIL YAPILIR?

Ayıklanmış nohutları üzerini geçecek kadar suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.

Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırın.

Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın.

Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla süsleyin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Bulgurdan mucizeler yaratan bir lezzet: Ispanaklı fellah köftesiBulgurdan mucizeler yaratan bir lezzet: Ispanaklı fellah köftesi
MasterChef'e damga vurdu! İşte evde katmer tarifi MasterChef'e damga vurdu! İşte evde katmer tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Kendini tutamadı! 'Bu ne hovardalık!'

Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor! Tadını külden alıyor

Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor! Tadını külden alıyor

Havalar soğuyunca talep arttı! Siparişlere yetişemiyorlar...

Havalar soğuyunca talep arttı! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kırmızı et tadında üstelik üçte bir fiyatına: İstiridye sote tarifi

Kırmızı et tadında üstelik üçte bir fiyatına: İstiridye sote tarifi

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Sac tava nasıl yapılır? MasterChef sac tava tarifi nedir? İşte sac tava malzemeleri, tarifi ve püs noktası

MasterChef'e damga vuran lezzetlerden oldu! İşte tarifi

Ispanaklı fellah köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi nedir? Ispanaklı fellah malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta ıspanaklı fellah köftesi tarifi...

Bulgurdan mucizeler yaratan bir lezzet: Ispanaklı fellah köftesi

3 malzemeli pandispanya tarifine bir şans verin

3 malzemeli pandispanya tarifine bir şans verin

Gribe doğal kalkan! Beyran çorbası her kaşıkta şifa veriyor

Gribe doğal kalkan! Beyran çorbası her kaşıkta şifa veriyor

Künefe nasıl yapılır? Kolay künefe tarifi nedir? Kolay künefe malzemeleri neler? İşte evde kolay künefe yapımı

Karantinada yapılacaklara yenisi eklendi: Kolay künefe tarifi

Kırmızı et tadında üstelik üçte bir fiyatına: İstiridye sote tarifi

Kırmızı et tadında üstelik üçte bir fiyatına: İstiridye sote tarifi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.