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Sac tava nasıl yapılır? MasterChef sac tava tarifi nedir? İşte sac tava malzemeleri, tarifi ve püs noktası

Metin Yamaner Metin Yamaner 19.11.2020 22:15 | Son Güncelleme:
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Sac tava nasıl yapılır? MasterChef sac tava tarifi nedir? İşte sac tava malzemeleri, tarifi ve püs noktası

Sac tava, MasterChef dokunulmazlık oyunundaki menüde yer alan yemeklerden biri oldu. MasterChef'te mavi ve kırmızı takımlar en lezzetli sac tava yemeğini yapmak için yarıştı. Peki sac tava nasıl yapılır? MasterChef sac tava tarifi nedir? İşte sac tava yemeği tarifi ve malzemeleri.

MasterChef son bölüme damga vuran yemeklerden biri sac tava oldu. Sac tava et ve baharatların birleşimiyle enfes bir lezzet oluşturuyor. Peki sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri nelerdir? İşte sac tava tarifi.

SAC TAVA İÇİN MALZEMELER

Kuşbaşı et

Arpacık soğanı

Sivri biber

Domates

3 diş sarımsak

Kuyruk yağı

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe göre kekik

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SAC TAVA TARİFİ! SAC TAVA NASIL YAPILIR?

Sac tava için önce kuyruk yağını eritin ve sıvı yağı ekleyin. Ardından kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve her yeri kahverengi olana dek harlı ateşte mühürleme işlemini yapın. Sonrasında etler suyunu verip çekene kadar pişirin. Gerekirse 1 çay bardağı su ekleyebilirsiniz.

Arpacık soğanları doğrayın ve kavurun. İnce doğradığınız biberleri ekleyip dibinin tutmaması için ara ara karıştırarak pişirin. Küp küp doğranan domatesleri ilave edin. Domateslerin iyice piştiğinden emin olduktan sonra baharatları ekleyip ocaktan alın. Sac tavanız hazır. Afiyet olsun...

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