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Humus tarifi: Lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus kaç kaloridir? (Videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 08.11.2018 16:44 | Son Güncelleme

Ortadoğu’nun en sevilen yemeklerinden biri olan dünyaca meşhur humur Türkiye’de de sevilen bir yemektir. Peki humus nasıl yapılır, lezzetli bir humusun sırrı nedir? Türkiye’de meze olarak restoranlarda da kendine yer bulan bu yemeği evde yapmak için pratik bir humus tarifi hazırladık.

Humus tarifi: Lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus kaç kaloridir? (Videolu anlatım)

Nohuttan yapılan bir yemek olan Humus Ortadoğu mutfağının dünyada en çok tanınan parçalarından biridir. Arapça nohut anlamına gelen humus veganların da tercih ettiği bir yemektir. Humus özellikle Arap ülkelerinde yaygındır. Bunun yanında Türkiye, Ermenistan , Kıbrıs ve Yunanistan’da yapılmakta ve severek yenilmektedir. Yani Humus için bir Akdeniz yemeği de denilebilir. Zaten humusun kökenine özellikle Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkeler taliptir ancak tam olarak kaynağının neresi olduğuna dair bir uzlaşı yoktur.

Peki lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus yaparken nelere dikkat edilmeli? Sizin için derlediğimiz humus tarifi ile yiyen herkesin öveceği leziz bir humus yapabilirsiniz.

Humus, Türkiye’de ve Ortadoğu’da başlı başına bir yemek olarak genellikle ön sıcaklar arasında yer almaktadır. Avrupa’da ve Amerika’da ise genellikle yanında cipsle servis edilmekte, bir meze olarak tüketilmektedir. İşte klasik humus tarifi ile, pastırmalı humus tarifi ve humus yapımının videolu anlatımı...

HUMUS KAÇ KALORİDİR? BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Humus tarifine geçmeden önce humus ile ilgili merak edilen konulardan birine değinelim. Humusun nasıl yapıldığı kadar kaç kalori olduğu da merak edilmektedir. Genellikle bol yağla yapıldığından diyet yapanlar için kalorisi fazla gelebilir. İşte 140 gr.lık 1 porsiyon Humus’un kalori ve besin değerleri...

  • Kalori (kcal): 339
  • Karbonhidrat (g): 18.87
  • Protein (g): 8.24
  • Yağ (g): 24.87
  • Lif (g): 7.8
  • Kolesterol (mg): 0
  • Sodyum (mg): 197.31
  • Potasyum (mg): 408.35
  • Kalsiyum (mg): 105.82
  • Vitamin A (iu): 73.93
  • Vitamin C (mg): 47.11
  • Demir: 2.79

HUMUS TARİFİ

Humus yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 su bardağı tahin
  • 1 buçuk su bardağı su
  • 3 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 tane limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı kimyon
  • 4 dal kıyılmış maydanoz
  • Göz kararı sumak
  • Göz kararı zeytinyağı
  • Göz kararı pul biber

Humus yapımı: Öncelikle 2 su bardağı haşlanmış nohutu, bir tencereye koyun. Ardından tencereye biraz su ile tahinin bir kısmını ekleyin. 1 yemek kaşığı kimyon, 1 adet limon suyu, tuz ve 3 diş ezilmiş sarımsağı da ekledikten sonra hepsini blender yardımı ile ezin.

Karışımın homojen ve hafif akışkan bir kıvam alması gerekiyor. Bunun için blendardan ilk geçişirinizden sonra tadına ve kıvamına bakın. Tadına göre daha tahin ekleyebilir, kıvamına göre de su ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre nohutun mu yoksa tahinin mi daha belirgin olacağını seçip ona göre ayarlayabilirsiniz. Tahini ve suyu yavaş yavaş eklerseniz en iyi kıvamı daha rahat yakalayabilirsiniz.

Nohutların iyice ezildiğinden emin olduktan yani malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra karışımı humus servis edeceğiniz bir tabağa yayın.

Tabaktaki humusun üzerine önce humusun miktarına göre göz kararı sumak, ardından 4 dal kıyılmış maydanozu serpin. Son olarak da zeytin yağı ile kırmızı biberi ısıtıp sosu humus üzerinde gezdirin. Yanında tırnak pide ve ekmekle humusunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.

HUMUS SUNUMU

Klasik kırmızı biberli zeytinyağlı sosusun dışında humusun farklı sunumları da bulunmaktadır. Örneğin humus hazırlandıktan sonra kiremit çömleklere konup fırında daha zengin bir içerikle yeniden pişirilmektedir. Örneğin özellikle Türkiye’de bu şekilde yapılanpastırmalı humus, restoranların popüler mezelerinden biridir.

PASTIRMALI HUMUS TARİFİ

Türkiye’de özellikle Antakya ve güney yörelerimizde yapılan humus, pastırma ile de yapılmaktadır. Zaten lezzetli olan humusa pastırma yeni bir lezzet katmanı sağlar. Pastırmalı humus tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 1 su bardağı nohut
  • 100 gr pastırma
  • 2 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1/2 su bardağı tahin
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 2 adet limonun suyu
  • 15 gr tereyağı
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Göz kararı tuz

Pastırmalı Nohut Yapımı: Öncelikle normal humus yapımının adımlarını izliyoruz. Önce 1 su bardağı nohutu haşlayın ve blendar yardımı ile püre haline getirin. Nohutları 1 gece önceden ıslatıp yumuşatırsanız, kaynaması daha kısa sürecektir.

Nohut püresi, yarım su bardağı tahin, damak tadınıza göre tuz, 2 çay kaşığı pul biber, yarım su bardağı zeytinyağı ve 2 adet limonun suyunu bir kaba alıp ve hepsini iyice karıştırın. Böylece humusunuz hazır olmuş olacak. Yukarıdaki tarif ettiğimiz gibi kıvamını hafif akışkan olacak şekilde ayarlayın.

Sıra pastırmaların dahil edilmesine geldi. 15 gr tereyağını tavada eritin ve dilimlenmiş 100 gr pastırmayı tereyağında 1-2 dakika kadar kavurun. Pastırmalar yumuşayınca ateşten alıp bir süre dinlendirin.

Humusun sunumu için bir servis tabağına yayın ve pastırmaları da üzerine dişzin. Tavada kalan yağı da tabağın üzerinde gezdirdikten sonra 1 çay kaşığı kimyon serpip sıcak olarak servis edin.

HUMUS TARİFİ VİDEOLU ANLATIM

Humus yapımının nasıl olduğunu canlı canlı izleyerek de fikir edinmek isterseniz aşağıdaki humus tarifi videolu anlatımdan faydalanabilirsiniz. Videolu anlatımda 2 kişilik humus için şu malzemeler kullanılmıştır:

  • 150 gr. bekletilmiş nohut
  • 60 gr. tahin
  • 20 gr. sızma zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • 10 gr. kimyon
  • 10 gr. çörek otu
  • 5 gr. kırmızı toz biber
  • 1 tutam tuz

HUMUSUN YAPIMINDA USTALARIN FARKI

Ustaların ve şeflerin humus yapımındaki tercihleri ve tekniklerinden bazı ufak ayrıntılar humusun tadında farklılıklara yol açmaktadır. Bu farklılıklar malzemelerin miktarından çok humusun yapım aşamasıyla ilgili çeşitliliktir. Yani malzemelerin hangi sırayla nasıl eklendiği gibi...

Örneğin soyulmuş nohutları ezerken sarımsak eklenirse sarımsak tadının daha yumuşak olması sağlanabilir. Nohutun karbonatla kaynatılmasının humusun daha pürüzsüz olmasını sağladığı belirtilmektedir. Ustadan ustaya humus farkları bunlara benzer tekniklerle ortaya çıkmaktadır.

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