Humus tarifi: Lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus kaç kaloridir? (Videolu anlatım)

Nohuttan yapılan bir yemek olan Humus Ortadoğu mutfağının dünyada en çok tanınan parçalarından biridir. Arapça nohut anlamına gelen humus veganların da tercih ettiği bir yemektir. Humus özellikle Arap ülkelerinde yaygındır. Bunun yanında Türkiye, Ermenistan , Kıbrıs ve Yunanistan’da yapılmakta ve severek yenilmektedir. Yani Humus için bir Akdeniz yemeği de denilebilir. Zaten humusun kökenine özellikle Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkeler taliptir ancak tam olarak kaynağının neresi olduğuna dair bir uzlaşı yoktur. Peki lezzetli bir humus nasıl yapılır? Humus yaparken nelere dikkat edilmeli? Sizin için derlediğimiz humus tarifi ile yiyen herkesin öveceği leziz bir humus yapabilirsiniz. Humus, Türkiye’de ve Ortadoğu’da başlı başına bir yemek olarak genellikle ön sıcaklar arasında yer almaktadır. Avrupa’da ve Amerika’da ise genellikle yanında cipsle servis edilmekte, bir meze olarak tüketilmektedir. İşte klasik humus tarifi ile, pastırmalı humus tarifi ve humus yapımının videolu anlatımı...

HUMUS KAÇ KALORİDİR? BESİN DEĞERLERİ NELERDİR? Humus tarifine geçmeden önce humus ile ilgili merak edilen konulardan birine değinelim. Humusun nasıl yapıldığı kadar kaç kalori olduğu da merak edilmektedir. Genellikle bol yağla yapıldığından diyet yapanlar için kalorisi fazla gelebilir. İşte 140 gr.lık 1 porsiyon Humus’un kalori ve besin değerleri... Kalori (kcal): 339

Karbonhidrat (g): 18.87

Protein (g): 8.24

Yağ (g): 24.87

Lif (g): 7.8

Kolesterol (mg): 0

Sodyum (mg): 197.31

Potasyum (mg): 408.35

Kalsiyum (mg): 105.82

Vitamin A (iu): 73.93

Vitamin C (mg): 47.11

Demir: 2.79 HUMUS TARİFİ Humus yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı tahin

1 buçuk su bardağı su

3 diş ezilmiş sarımsak

1 tane limonun suyu

1 yemek kaşığı kimyon

4 dal kıyılmış maydanoz

Göz kararı sumak

Göz kararı zeytinyağı

Göz kararı pul biber Humus yapımı: Öncelikle 2 su bardağı haşlanmış nohutu, bir tencereye koyun. Ardından tencereye biraz su ile tahinin bir kısmını ekleyin. 1 yemek kaşığı kimyon, 1 adet limon suyu, tuz ve 3 diş ezilmiş sarımsağı da ekledikten sonra hepsini blender yardımı ile ezin. Karışımın homojen ve hafif akışkan bir kıvam alması gerekiyor. Bunun için blendardan ilk geçişirinizden sonra tadına ve kıvamına bakın. Tadına göre daha tahin ekleyebilir, kıvamına göre de su ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre nohutun mu yoksa tahinin mi daha belirgin olacağını seçip ona göre ayarlayabilirsiniz. Tahini ve suyu yavaş yavaş eklerseniz en iyi kıvamı daha rahat yakalayabilirsiniz.

Nohutların iyice ezildiğinden emin olduktan yani malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra karışımı humus servis edeceğiniz bir tabağa yayın. Tabaktaki humusun üzerine önce humusun miktarına göre göz kararı sumak, ardından 4 dal kıyılmış maydanozu serpin. Son olarak da zeytin yağı ile kırmızı biberi ısıtıp sosu humus üzerinde gezdirin. Yanında tırnak pide ve ekmekle humusunuzu afiyetle yiyebilirsiniz. HUMUS SUNUMU Klasik kırmızı biberli zeytinyağlı sosusun dışında humusun farklı sunumları da bulunmaktadır. Örneğin humus hazırlandıktan sonra kiremit çömleklere konup fırında daha zengin bir içerikle yeniden pişirilmektedir. Örneğin özellikle Türkiye’de bu şekilde yapılanpastırmalı humus, restoranların popüler mezelerinden biridir. PASTIRMALI HUMUS TARİFİ Türkiye’de özellikle Antakya ve güney yörelerimizde yapılan humus, pastırma ile de yapılmaktadır. Zaten lezzetli olan humusa pastırma yeni bir lezzet katmanı sağlar. Pastırmalı humus tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 1 su bardağı nohut

100 gr pastırma

2 çay kaşığı kırmızı pul biber

1/2 su bardağı tahin

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 adet limonun suyu

15 gr tereyağı

1 çay kaşığı kimyon

Göz kararı tuz Pastırmalı Nohut Yapımı: Öncelikle normal humus yapımının adımlarını izliyoruz. Önce 1 su bardağı nohutu haşlayın ve blendar yardımı ile püre haline getirin. Nohutları 1 gece önceden ıslatıp yumuşatırsanız, kaynaması daha kısa sürecektir.