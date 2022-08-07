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Hunter Biden'ın çıplak fotoğrafları yine gündemde! Penis takıntısının nedenini açıkladı

07.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, telefonundan sızdırıldığı iddia edilen görüntülerle dünya gündemine oturmuştu. Hunter Biden'ın telefonundan birçok uygunsuz fotoğraf ve yazışma ele geçirildi. Bunların birçoğu, pornografik içerik, uyuşturucu kullanımı, ve Hunter Biden'ın çıplak halde poz verdiği özel fotoğraflarıydı. Buna ilişkin yaptığı bir açıklama, Biden'ın çıplak fotoğraflarını vücut dismorfisine bağladığını ortaya çıkardı.

Hunter Biden'ın çıplak fotoğrafları yine gündemde! Penis takıntısının nedenini açıkladı

Hunter Biden, bir süre önce telefonundan sızdırıldığı iddia edilen uygunsuz görüntüler ve yazışmalarla gündem olmuştu. Çoğu pornografi, uyuşturucu kullanımı ve cinselliğe dair içerikler olan bu verilerin birçoğu da Biden'ın çıplak özçekimlerinden oluşuyordu. Hunter Biden'ın, bu fotoğrafları sık sık çekmesinin vücut dismorfisinin bir sonucu olduğunu söylediği ortaya çıktı.

DİSMORFİYE BAĞLADI

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Neredeyse 23 santimlik bir penisi olduğunu söyleyen Biden'ın, 12 Temmuz 2018'de bilgisayarında keşfedilen açıklamada, penisinin ortalama bir erkeğin penisinin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu bildiğini söyleyen Biden'ın, bununla ilgili aldığı övgüden mutluluk duyduğu, çünkü buna dair bir vücut dismorfisi yaşadığı ortaya çıktı.

Vücut dismorfik bozukluğu, bir bireyin görünümündeki hayali ya da önemsiz kusurlarla yoğun bir şekilde zihinsel uğraş halinde olmasıdır. Bu hal, kişide ciddi huzursuzluğa ve günlük ilişkilerinde bozulmaya yol açar.

PSİKOTERAPİST YORUMLADI

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New York City merkezli bir psikoterapist olan ve bozukluğu olan müşterileri tedavi eden Alyson Cohen, notu yazdıktan sadece bir gün sonra ise Hunter Biden'ın isimsiz bir kadınla seks yaptığı bir dizi görüntü yayınlamasını da düşününce duruma ilişkin konuştu.

Cohen, Hunter'ın durumunu ''Aşırı bir telafi gibi görünüyor. Geçmişte bir şeylerin eksik olduğunu hissetmiş olabilir. Görünüşe göre öz değerinin çoğunu penisine dayandırıyor olabilir'' diye açıkladı.

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