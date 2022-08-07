Hunter Biden'ın çıplak fotoğrafları yine gündemde! Penis takıntısının nedenini açıkladı

Hunter Biden, bir süre önce telefonundan sızdırıldığı iddia edilen uygunsuz görüntüler ve yazışmalarla gündem olmuştu. Çoğu pornografi, uyuşturucu kullanımı ve cinselliğe dair içerikler olan bu verilerin birçoğu da Biden'ın çıplak özçekimlerinden oluşuyordu. Hunter Biden'ın, bu fotoğrafları sık sık çekmesinin vücut dismorfisinin bir sonucu olduğunu söylediği ortaya çıktı.

DİSMORFİYE BAĞLADI

Neredeyse 23 santimlik bir penisi olduğunu söyleyen Biden'ın, 12 Temmuz 2018'de bilgisayarında keşfedilen açıklamada, penisinin ortalama bir erkeğin penisinin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu bildiğini söyleyen Biden'ın, bununla ilgili aldığı övgüden mutluluk duyduğu, çünkü buna dair bir vücut dismorfisi yaşadığı ortaya çıktı.

Vücut dismorfik bozukluğu, bir bireyin görünümündeki hayali ya da önemsiz kusurlarla yoğun bir şekilde zihinsel uğraş halinde olmasıdır. Bu hal, kişide ciddi huzursuzluğa ve günlük ilişkilerinde bozulmaya yol açar.

PSİKOTERAPİST YORUMLADI

New York City merkezli bir psikoterapist olan ve bozukluğu olan müşterileri tedavi eden Alyson Cohen, notu yazdıktan sadece bir gün sonra ise Hunter Biden'ın isimsiz bir kadınla seks yaptığı bir dizi görüntü yayınlamasını da düşününce duruma ilişkin konuştu.

Cohen, Hunter'ın durumunu ''Aşırı bir telafi gibi görünüyor. Geçmişte bir şeylerin eksik olduğunu hissetmiş olabilir. Görünüşe göre öz değerinin çoğunu penisine dayandırıyor olabilir'' diye açıkladı.



