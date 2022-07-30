Gazeteciler ortaya çıkarttı! Joe Biden’in koruması genç kadına dehşeti yaşattı

İsrail’de yaşayan 30 yaşındaki Tamae Ben-Haim isimli bir kadın Kudüs’ün popüler yerleşim yerlerinden biri olan Mahaneh Yehuda Mahallesi’nden gece yarısı evine doğru dönüyordu. Sokakta yürüdüğü sırada kalabalık ve hareketlilik dikkatini çekti. Haim, hareketliliğin nedeninin Joe Biden’in İsrail’i ziyareti olduğu ve Biden’in ziyareti için hazırlık yapıldığını öğrendi. Bir süre sokakta hiçbir engelle karşılaşmadan evine doğru hareket ederken Haim, bir anda iri bir adamın karşısına çıktığını söyledi. Adamın hiçbir şey demeden kendisine saldırdığını ifade eden Haim, yaşadıklarını Fox New’e anlattı.

“TEKRAR TEKRAR YUMRUK ATTI”

Karşısına çıkan adamın kim olduğunu bilmediğini ifade eden Haim, “Tekrar tekrar yumruk attı. Kendimi bir anda bir kum torbası gibi hissettim. Tamamen şoktaydım. O kadar güçlüydü ki kendimi savunmayı bile denemedim. Bir de silahı olduğunu gördüğümde iyice korktum. Kafamda ‘Bundan kurtulamayacaksın’ diye düşündüm. Kendi kendime ‘Bu senin hayatının sonu’ dedim” ifadelerini kullandı

Saldırı sırasında, silahlı başka bir görgü tanığının adama birbirlerini tanıdıklarını düşündürecek şekilde İngilizce bağırdığını duyduğunu söyleyen Haim, “Saldırı devam ederken, birilerinin İngilizce bağırdığını duydum. Bana saldıran adamı tanıdığını düşündüğüm kişiler adamı üzerimden çekip uzaklaştırdı” dedi.

POLİSİ ARAYIP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Saldırının sonrasında ayağa kalkan Haim, hemen polisi aradı ve karşı kaldırıma geçerek saldırganın fotoğraflarını çekmeye başladı. Polise çektiği fotoğraflara verdikten sonraki 3 gün boyunca Haim yataktan çıkamadı. Vücudundaki ağrılar ve morluklardan dolayı hareket etmekte zorlanan Haim, iyileşmesinin ardından polise saldırganla ilgili bilgi almak için yeniden gitti. Polis saldırganın kimliğini gizli tutarak kadına ülkeden ayrıldığını bilgisini verdi.

“ÇOK ÖFKELENDİM”

Saldırıya ilişkin İsrail basınına röportaj verdiği sırada saldırganın Biden’in koruması olduğunu ve Joe Biden’in ziyareti için yapılan hazırlıklarda görevli olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Saldırının ardından kendisiyle iletişime geçilmediğini ifade eden ve hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Haim, "Onun kim olduğunu duyduğumda daha çok öfkelendim, daha çok incindim. Sokakta yaşayan birinden bahsetmiyoruz. Bu kişi eğitimli biri. ABD gibi bir ülkede başkanı korumakla görevli olan birinden bahsediyoruz. Onu hiçbir şey olmamış gibi ülkesine geri gönderdiler ve şimdi benden hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam etmemi istiyorlar" dedi.



