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Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı: Çocuklarla iğrenç fotoğraflar, uyuşturucu, silah...

11.07.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, ABD Başkanı Biden ve oğluyla ilgili iddiaları konuşuyor. Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden’ın olduğu iddia edilen veriler arasında yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. İşte detaylar...

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı: Çocuklarla iğrenç fotoğraflar, uyuşturucu, silah...

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden’ın telefonunda yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri ortaya çıktı.

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TELEFON VE BİLGİSAYARI HACKLENDİ

ABD’de anonim kullanıcılardan oluşan 4chan adlı bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Biden’ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad’inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden’ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı.

"PEDOFİLİ PETER"

Hunter Biden’ın uyuşturucu kullanımı, yasa dışı para transferleri ve silahlarla ilgili mesajlarının ekran görüntülerini içeren bir takım görüntüleri internete yayıldı. Kullanıcılar, Hunter Biden’ın ABD Başkanı Biden’ı "Pedofili Peter" adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia etti.

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"DOĞRULANMAMIŞ SIZINTI" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

ABD basınında yer alan haberlerde, skandal görüntüler "doğrulanmamış sızıntı" olarak nitelendirilirken, Beyaz Saray’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı. Haberlerde, görüntülerin 2020 yılında Hunter Biden’a ait olduğu kesinleşmiş olan bilgisayardan gelip gelmediğinin henüz belirlenemediği ifade edildi. 2020 yılında Hunter Biden’ın Çin, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerle bağlantılı milyonlarca dolarlık ticaret ve para transferleri hakkında gizli belgeleriyle beraber uygunsuz fotoğraf ve videoları ortaya çıkmıştı.

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"BİLGİSAYARI, ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR HAZİNE"

Skandalların ardından Winsconsin eyaletinden Kıdemli Senatör Ron Johnson yaptığı açıklamada, "Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarı araştırılması gereken bir bilgi hazinesidir. Ama ne yazık ki ülkemizde eşitlik ve adalet yok. Bunun yerine iki kademeli bir adalet sistemimiz var. Biri Demokratlar ve onların yakınları, diğeri ise ABD’nin geri kalanı" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden abd
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