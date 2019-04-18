Hurdaya dönen otomobilini çekip 'Lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu

Kaza, D-755 karayolu Hamzalar köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Ankara yönüne yönüne giden Cevdet Akgül (49) yönetimindeki 66 NH 514 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra refüje düştü. Ters dönen otomobilden çıkan Akgül, aracının fotoğraflarını görüntüleyip sosyal medya hesabından 'Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu.

'ZATEN YAŞAMIYORUM'



Hurdaya dönen otomobili çekiciyle refüjden kaldırılırken kazayı hafif yaralanarak atlatan Akgül, "Köye giderken azraile meydan okudum ama canımı almadı. Pert olsun otomobil. Canım sağ olmasaydı da otomobil sağlam kalsaydı. Keşke ben ölseydim. Zaten yaşamıyorum. Kısa bir süre önce en sevdiğimi mezara koydum. Yaşamak istemediğim için oldu zaten bu olay" dedi.

12 Haziran 2018 tarihinde Üçbaş köyü Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve doğum günü olan eşi Cevdet Akgül'e sürpriz yapmak istedi. Hastanenin yemekhanesinde verilecek iftara eşiyle birlikte katılmak için evinde hazırlık yapan Selma Akgül, dolaptan elbise almak istediği sırada, burada bulunan el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından vurulan 3 çocuk annesi Selma Akgül, acı içinde yerde kaldı. Annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül, kız kardeşiyle, ağır yaralanan annesini otomobile taşıyıp, babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi. Cumayanı köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı.