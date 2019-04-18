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Hurdaya dönen otomobilini çekip 'Lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu

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GÜNDEM  | 18.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Karabük'te, kendisine doğum günü sürprizi yapmak isterken, yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden eşinin ardından büyük üzüntü yaşayan Cevdet Akgül, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı. Akgül, hurdaya dönen otomobilinin resmi çekip, 'Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu.

Kaza, D-755 karayolu Hamzalar köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Ankara yönüne yönüne giden Cevdet Akgül (49) yönetimindeki 66 NH 514 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra refüje düştü. Ters dönen otomobilden çıkan Akgül, aracının fotoğraflarını görüntüleyip sosyal medya hesabından 'Buradan da sağ çıktım, lanet olsun kaderime' paylaşımında bulundu.

'ZATEN YAŞAMIYORUM'

Hurdaya dönen otomobili çekiciyle refüjden kaldırılırken kazayı hafif yaralanarak atlatan Akgül, "Köye giderken azraile meydan okudum ama canımı almadı. Pert olsun otomobil. Canım sağ olmasaydı da otomobil sağlam kalsaydı. Keşke ben ölseydim. Zaten yaşamıyorum. Kısa bir süre önce en sevdiğimi mezara koydum. Yaşamak istemediğim için oldu zaten bu olay" dedi.

12 Haziran 2018 tarihinde Üçbaş köyü Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve doğum günü olan eşi Cevdet Akgül'e sürpriz yapmak istedi. Hastanenin yemekhanesinde verilecek iftara eşiyle birlikte katılmak için evinde hazırlık yapan Selma Akgül, dolaptan elbise almak istediği sırada, burada bulunan el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından vurulan 3 çocuk annesi Selma Akgül, acı içinde yerde kaldı. Annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül, kız kardeşiyle, ağır yaralanan annesini otomobile taşıyıp, babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi. Cumayanı köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı.

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'DOĞUM GÜNÜM ÖLÜM GÜNÜM OLDU'

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü belirledi. Selma Akgül'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Eşinin başörtüsünü boynuna dolayıp, evinin önünde taziyeleri kabul eden Cevdet Akgül, "Ben bittim. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Doğum günüm ölüm günüm oldu" diye konuşmuştu. (DHA)


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Karabük kaza

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah sana sabır versin acılarına yar olsun basın sağolsun...
öncelikle başın sağ olsun lakin ölmeyi istemek ne demek senin 3 tane evladın var onlar için yaşamalısın hemde daha sıkı sarılarak evlatların için eşinin hatırası için bende bir baba olarak söyleyeyim evlat sevgisi hiçbir sevgiye değişilmez benim için öyle en azından Allah kimseyi evladından ayrı bırakmasın
ALLAH SABRINI VERSİN İNŞAALLAH
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