Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi oyuncuları kimlerdir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi ne zaman çekildi? İşte Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi...

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı’nın oturduğu Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin senaryosu Savaş Korkmaz’ın kaleminden çıktı. Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Gizem Karaca’nın paylaştığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler yer aldı. Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmine Uğur Ateş müzikleriyle destek verdi. Vecihi Hürkuş’un hayatını anlatan film merak uyandırmayı başardı. İşte Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin detayları...

HÜRKUŞ:GÖKLERDEKİ KAHRAMAN KONUSU

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminin konusunu Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden bir ve Türkiye’nin ilk yerli uçağını üreten Vecihi Hürkuş’un hayatı oluşturdu. 1912 yılında Vecihi 16 yaşındayken başlayan uçma sevdası için bütün hayatını adadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında pilot brövesi alarak 7. Tayyare Bölüğü'nde Ruslara karşı harekata katılan Vecihi Bey, başarılı keşif ve bombardıman uçuşları yaptı ve girdiği bir hava muharebesinde bir Rus uçağını indirdi. Vecihi Hürkuş, uçak düşüren ilk Türk tayyareci olarak adını altın harflerle tarihin tozlu sayfalarına yazdırmayı başardı. Vecihi Hürkuş’un başarılarının yayında onun hayatının izini süren Mehmet ve Selin’ün günümüzde geçen öyküsü de anlatılır.