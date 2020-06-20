Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor

Süper Lig'de , bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, yeniden yapılanmayla birlikte sportif ve mali açıdan yaptığı hamlelerle şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri durumunda. 53 yıllık tarihinin yanı sıra 46 yıllık Süper Lig geçmişinde en çok zirvede yer alan takımların başında yer aldı.

1967 yılında kurulmasına rağmen 1974-75 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Trabzonspor, ilk senesinde ligi 9. sırada bitirdi. Sonraki sezonda ise şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, şampiyonluklara ambargo koyan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Anadolu'ya şampiyonluğu taşıyan ilk takım olarak tarih yazmıştı.

Hüseyin Çimşir, Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in başarısını tekrarlamak istiyor

Ligde 6 şampiyonluk yaşayan ve çok sayıda kupayı müzesine getiren Trabzonspor'un bu başarılarında, bordo-mavili takımda oynadıktan sonra teknik adamlık görevine getirilen isimler büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor formasını giyen, 1974-1975 sezonunda ise takımda teknik direktörlük görevine getirilen Özyazıcı ile bordo-mavililer, 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984, aynı şekilde takımda futbol oynayan, ardından da teknik direktörlük yapan Sümer ile ise 1978-1979 ve 1980-1981 sezonlarında olmak üzere 6 lig şampiyonluğu elde etti.

Özyazıcı 39 yaşındaydı