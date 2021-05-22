Hüseyin Kağıt kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hüseyin Kağıt evli mi? İşte çocukları…

Kendi başına saz çalıp, şarkı söylemeye başlayan Hüseyin Kağıt, bugünlere kadar geliyor… ‘’Hayatı Tesbih Yapmışım Sallıyorum’’ şarkısı ile Türkiye’de adını duyurmayı başaran ve internette şarkısı milyonlarca kez paylaşılan Hüseyin Kağıt, Ankara’nın yetiştirdiği önemli sanatçılardandır… HÜSEYİN KAĞIT KİMDİR? Besteci, şarkıcı, söz yazarı Hüseyin Kağıt, 1 Ocak 1982’de Ankara’nın Haymana ilçesinde doğdu. İlköğretimini Ankara Sincan'da tamamlayan Hüseyin Kağıt’ın babası aslen Trabzonlu, annesi Haymanalıdır. Hüseyin Kağıt, henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. İlkokuldan sonra ailesinin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı okuyamayan Hüseyin Kağıt, Çıraklık Okulu elektrik bölümüne gitti, orada 3 sene eğitim gördü. Bu esnada müzikle ilgilendiğinden dolayı çevresindekiler ona bir saz hediye etti. Böylece kendi kendine saz çalmaya ve müzikle ilgilenmeye başlayan Hüseyin Kağıt’ın müzik piyasasında tanınması 2012’de Özkan Özcan'la beraber okuduğu "Hayatı Tesbih Yapmışım" adındaki şarkının sosyal medyada bir anda 4 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 4.5 milyondan fazla tıklanmasıyla oldu.

Özellikle Ankara oyun havaları söyleyen ve tarz olarak arabeski de benimseyen Hüseyin Kağıt’ın 200'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. Adını duyurmasının ardından birçok alanda çalışmalar yapan Hüseyin Kağıt, radyo ve televizyon programlarına konuk oldu, film müziği, reklam seslendirmesi, dizi müziği, klip ve gazino çalışmalarını bir arada yürüttü. HÜSEYİN KAĞIT EVLİ Mİ? 2013’ten beri medya kuruluşları tarafından yılın halk sanatçısı ödülüne layık görülen Hüseyin Kağıt, Eryaman'da oturuyor. Meltem Kağıt ile evli olan Hüseyin Kağıt, 3 çocuk sahibidir. HÜSEYİN KAĞIT’IN ŞARKILARI Hüseyin Kağıt, Kaderde Gülecekmiş, Kızlar Dura Dura, Zaten Belliydi Ta Baştan, Öbür Dünyada Sen Yan, Çok Kötüymüşsün, Antep'ten Ötedir Maraş' ın Yolu, Tanımazsan Tanıma, Kaderime Dargınım, Deli Deli, Kafam Bi Milyon, Kiraz Dalı, Yerle Bir Oldum Da, Mendilden Bohça Olmaz, Araba Benzini Masraf, Sen İstedin Cananım, Hiç Soran Var Mı?, Sevmek Ne Güzel, Bu Gece Bu Şehri Yakmaya Geldim, Körebe, Gözlerin Aklımda Kaldı, Vay Be Yazık Be, Emirlerine Amadeyim, Hayatı Tespih Yapmışım, Olmuyor Olmuyor, Sen Bilmedin Hallarımı, Elfida, Dünya, Alıştık Artık, Yoksa Kalbin Taş mı Senin, Aşka Iftira ve Zaten Bende Şans Olsa şarkılarını seslendirdi.