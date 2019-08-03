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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2019 13:15 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında Necran kentinde bulunan askeri kampa balistik füze saldırısı düzenledi.

Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Necran kentinde Suudi Arabistan ordusuna ait bir kampa "Bedir F" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırıya uğrayan kampta çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade eden Seri, söz konusu saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Husilere yönelik operasyon düzenleyeceği yönünde alınan istihbaratın ardından yapıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan füze saldırı Husiler

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