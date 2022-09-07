İhtiyar eş anlamlısı nedir? İhtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, başka yabancı dillerden fazlaca beslenmiştir. Özellikle de Arapça, Farsça ve Fransızca en çok etkilendiğimiz dillerin başında gelir. İhtiyar sözcüğü de dilimize sonradan aldığımız, Arapça kökenli kelimelerden birisidir. Arapça "iḫtiyār" kelimesinden alıntıdır. Ayrıca ihtiyar kelimesi Türkçede özel kullanım olarak "seçkin kişi" anlamında da kullanılır.

İhtiyar ne demek?

İhtiyar kelimesi çoğunlukla yaşlı, kocamış kişiler ve pir anlamında kullanılır. Aynı zamanda eski, sönük anlamlarıyla mecazen de kullanılır. İhtiyar sözcüğü ile örnek cümle olarak şu cümleleri verebiliriz:

İhtiyar adam şapkasını koltuğunun altına aldı ve başını öne eğdi.

Dernek bir anda ihtiyar kimselerce dolup taştı.

Bu beylik laflar o kadar ihtiyarlamış ki artık çocuklar kulak bile asmıyor.

İhtiyarın eş anlamlısı nedir?

İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "yaşlı"dır. Ancak mutlaka cümlenin bağlamına bakıp sözcük seçimini yapmak gerekir. İhtiyar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Akbaba

Karı, koca

Moruk

Pir

Yaşlı

İhtiyarın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Koca adam öfkeli yüzüyle yanımızdan geçip gitti.

Karılar, otobüste yerlerini vermeyen gençlerle ateşli bir kavgaya tutuştular.

Akbaba, etrafımızı sarıp bize sataşmaya başladı.

Yaşlı kişilerle dolu olan bu sektör ölmeye yüz tutmuş.

Rüyamda pir bana el uzatmıştı.



