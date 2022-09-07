İhtiyar eş anlamlısı nedir? İhtiyar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, başka yabancı dillerden fazlaca beslenmiştir. Özellikle de Arapça, Farsça ve Fransızca en çok etkilendiğimiz dillerin başında gelir. İhtiyar sözcüğü de dilimize sonradan aldığımız, Arapça kökenli kelimelerden birisidir. Arapça "iḫtiyār" kelimesinden alıntıdır. Ayrıca ihtiyar kelimesi Türkçede özel kullanım olarak "seçkin kişi" anlamında da kullanılır.
İhtiyar kelimesi çoğunlukla yaşlı, kocamış kişiler ve pir anlamında kullanılır. Aynı zamanda eski, sönük anlamlarıyla mecazen de kullanılır. İhtiyar sözcüğü ile örnek cümle olarak şu cümleleri verebiliriz:
İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "yaşlı"dır. Ancak mutlaka cümlenin bağlamına bakıp sözcük seçimini yapmak gerekir. İhtiyar kelimesinin eş anlamı olan kelimeler: