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Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevindeki ankesörlü telefondan bile dolandırdı!

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
GÜNDEM  | 17.01.2019 01:50 | Son Güncelleme

Tokat’ta açık cezaevinde hükümlü olan kişi ankesörlü telefonla aradığı şahsa kendini doktor olarak tanıttı, keçi isteyerek dolandırdı.

Huylu huyundan vazgeçmedi! Cezaevindeki ankesörlü telefondan bile dolandırdı!

Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü M.V. (47), cezaevinin ankesörlü telefonuyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan D.K.'yı (50) arayarak kendini doktor olarak tanıttı.

Parasını daha sonra vermek şartıyla 4 adet keçi isteyen dolandırıcı, bir gün sonra şahsı yine arayarak 5 adet keçi daha istedi. 9 keçiyi dolandırıcının yönlendirdiği şahsa teslim eden D.K., kendisini ertesi gün tekrar arayan şahsın 6 adet daha keçi istemesi üzerine jandarmaya haber verdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz planlama ve sıkı takip sonucunda, Erbaa Merkez Evyaba Mahallesi'nde ikamet eden bir şahıs keçileri ahırına indirirken yakalandı. Suça karıştığı tespit edilen 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 15 keçi bulunarak sahibine teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat dolandırıcı keçi dolandırıcılık

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