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Huysuz Virjin rolünü yakışıklı oyuncu kaptı! Hazırlıklar başladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 08:14
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Huysuz Virjin, Barış Manço ve Adile Naşit'in hayat hikâyelerinin beyaz perdeye aktarılacağı gündemdeydi. Huysuz Virjin rolü için bakın kim düşünüldü.

Huysuz Virjin rolünü yakışıklı oyuncu kaptı! Hazırlıklar başladı

Son dönemde ünlü efsanelerin hayatları film olarak beyaz perdeye yansıyor. Son konuşulan isim ise Huysuz Virjin...

Seyfi Dursunoğlu yani nam-ı diğer 'Huysuz Virjin'in hayatının beyaz perdeye aktarılacağı haberleri gündemdeydi.

Efsane ismi kimin canlandıracağı merak ediliyordu.

Ekran Alıntısı

Rol için birçok oyuncunun adı geçse de, son karar Salih Bademci'nin bu karakteri canlandıracağı yönünde oldu. Senaryosu neredeyse tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı.

Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısına göre filmin kadrosunun bugün ya da yarın tamamlanması bekleniyor.


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