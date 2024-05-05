Huysuz Virjin rolünü yakışıklı oyuncu kaptı! Hazırlıklar başladı

Son dönemde ünlü efsanelerin hayatları film olarak beyaz perdeye yansıyor. Son konuşulan isim ise Huysuz Virjin...

Seyfi Dursunoğlu yani nam-ı diğer 'Huysuz Virjin'in hayatının beyaz perdeye aktarılacağı haberleri gündemdeydi.

Efsane ismi kimin canlandıracağı merak ediliyordu.

Rol için birçok oyuncunun adı geçse de, son karar Salih Bademci'nin bu karakteri canlandıracağı yönünde oldu. Senaryosu neredeyse tamamlanmak üzere olan proje için Bademci, hazırlıklara başladı.

Müge Dağıstanlı'nın 10 Haber'deki yazısına göre filmin kadrosunun bugün ya da yarın tamamlanması bekleniyor.







