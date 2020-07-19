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Huysuz Virjin Zeki Müren'i hiç affetmedi! Ölümü sonrası o sözleri yine gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 08:07 | Son Güncelleme

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında vefat etti. Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte Zeki Müren ile aralarında yaşananlar, yeniden merak edilmeye başlandı. İşte Huysuz Virjin Zeki Müren'i hiç affetmeme sebebi...

Huysuz Virjin Zeki Müren'i hiç affetmedi! Ölümü sonrası o sözleri yine gündem oldu

Seyfi Dursunoğlu, 15 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. 87 yaşında yaşama veda eden Dursunoğlu'nun, ünlü sanatçı Zeki Müren ile arasının açık olduğu biliniyordu. Huysuz Virjin lakaplı Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, Zeki Müren ile aralarında yaşananlar da merak edilmeye başlandı.

2013 yılında bir söyleşi yapah Dursunoğlu, usta sanatçı Müren ile aralarının neden bozuk olduğunu ve geçmişte neler yaşandığını anlatmıştı. Dursunoğlu, söz konusu söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı: "Zeki Müren'le okul arkadaşı olduğumuz halde beni kadrosuna almak istemedi. Gazinolarda komedyen assolistten evvel çıkar. Ben komedyen olduğum için Zeki Müren'den hemen önce çıkacaktım.

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BEN DÜNYA GÜZELİ OLUYORDUM

Dünya güzeli bir kadın oluyorum, incecik belim var, bacaklarım, vücudum muntazam. 'Önden pırıl pırıl bu çıkacak, arkasından ben, bütün g.doşluğum çıkacak ortaya; almayım ben bunu kadroma' dedi herhalde. Kadrosuna almaya bir kere teşebbüs etti; haber yolladı. 'Nerede çıkacağım?' dedim. 'İki sıra kızdan sonra' dediler. Sıra kızlardan sonra ben, sonra türkücü, popçu, assolist çıkacak. Oysa geleneksel sıralama assolistten hemen önce komedyenin çıkması. 'Kabul etmiyorum' dedim. Telefon açtı, 'Neden kabul etmedin? Seni kadroya almıştım ben' dedi. 'Hem gece kulübünde hem gazinoda çalışıyorum, burası bana fazla geldi kusura bakma' dedim.

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ZEKİ MÜREN'DEN HEP UZAK KALMAYI TERCİH ETTİM

Zeki Müren ayağında apartman topuk çizmeler, gladyatör kıyafetiyle sahnede Dede Efendi okuyordu. Samimi olsaydım ona fazla acayip olan o kıyafetleri giydirmezdim. Ama Zeki Müren'den hep uzak kalmayı tercih ettim. Onun avanesi olmak istemedim. Etrafında 5-6 kişi olurdu. Bir yere önden o girerdi, arkasında avaneleri, bedavacıları. O pozisyona düşmek hiç istemedim. Niye bedava yemek yiyeceğim, içki içeceğim diye bir insanın avanesi olayım? Oturduğum bodrum katında süründüm ama kalkıp Zeki Müren'e gitmedim.

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O da fark etti, sağa sola benimle ilgili sitem ederdi. Biraz da mizacım öyleydi benim. Çocukken de yaşıtım misafir çocuklarına 'Hoşgeldiniz' der, 4 katlı evimizin en üst katındaki odama çekilirdim. Yalnızlığı ve mesafeyi seven bir insanım."

Öte yandan Huysuz Virjin, Zeki Müren ile arasında yaşananlara ilişkin canlı yayında da açıklamalarda bulunmuş ve Zeki Müren'in kendisini kadroya almadığını ve Müren'i hayatı boyunca affetmediğini söylemişti.

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