Huysuz Virjin Zeki Müren'i hiç affetmedi! Ölümü sonrası o sözleri yine gündem oldu

Seyfi Dursunoğlu, 15 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. 87 yaşında yaşama veda eden Dursunoğlu'nun, ünlü sanatçı Zeki Müren ile arasının açık olduğu biliniyordu. Huysuz Virjin lakaplı Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, Zeki Müren ile aralarında yaşananlar da merak edilmeye başlandı.

2013 yılında bir söyleşi yapah Dursunoğlu, usta sanatçı Müren ile aralarının neden bozuk olduğunu ve geçmişte neler yaşandığını anlatmıştı. Dursunoğlu, söz konusu söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı: "Zeki Müren'le okul arkadaşı olduğumuz halde beni kadrosuna almak istemedi. Gazinolarda komedyen assolistten evvel çıkar. Ben komedyen olduğum için Zeki Müren'den hemen önce çıkacaktım.

BEN DÜNYA GÜZELİ OLUYORDUM

Dünya güzeli bir kadın oluyorum, incecik belim var, bacaklarım, vücudum muntazam. 'Önden pırıl pırıl bu çıkacak, arkasından ben, bütün g.doşluğum çıkacak ortaya; almayım ben bunu kadroma' dedi herhalde. Kadrosuna almaya bir kere teşebbüs etti; haber yolladı. 'Nerede çıkacağım?' dedim. 'İki sıra kızdan sonra' dediler. Sıra kızlardan sonra ben, sonra türkücü, popçu, assolist çıkacak. Oysa geleneksel sıralama assolistten hemen önce komedyenin çıkması. 'Kabul etmiyorum' dedim. Telefon açtı, 'Neden kabul etmedin? Seni kadroya almıştım ben' dedi. 'Hem gece kulübünde hem gazinoda çalışıyorum, burası bana fazla geldi kusura bakma' dedim.