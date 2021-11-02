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Huzur arayanlara özel! Hizan’ın taş evleri sonbaharda eşsiz manzarası görenleri büyüledi

02.11.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı taş evlerden oluşan köyler, sonbaharla birlikte eşsiz manzara oluşturuyor.

Çoğu, derin vadiler arasındaki yamaçlara kurulu çok katlı tarihi taş evlerden oluşan köyler, son zamanlarda yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Köylerdeki taş evlerin sonbahar renkleriyle bütünleştiği eşsiz manzara, özellikle doğa fotoğrafçılarının ve gezginlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gruplar halinde Hizan'a gelen gezginler ve fotoğraf sanatçıları, çektikleri fotoğrafları hem arşivlerine katıyor hem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak taş evlerin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

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Adana'dan Bitlis'in Hizan ilçesine gelen fotoğrafçı Serap Ünal, köylerdeki taş evlere ve Hizan'ın doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi. Ünal, “Hizan'a Adana'dan geldim. 6 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Hizan'ı çok uzun zamandır kadrajlamak istiyordum. Bugüne nasipmiş. Hizan'ın taş evleri, tarihi dokusu ve insanları ilgimi çekiyor. Bir fotoğrafçının istediği her şeyin olduğu bir yer. Geldik ve 2 gün boyunca burayı gezdik. Birçok fotoğrafı arşivimize katarak dönüyoruz” dedi.

“TAŞ EVLERDEN OLUŞAN KÖYLERE HAYRAN KALDIM”

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Van'ın Erciş ilçesinden gelerek Hizan'ın taş evlerden oluşan köylerini fotoğraflayan Gülşen Günay adlı fotoğrafçı da, taş evlerden oluşan köylere hayran kaldığını söyledi. Günay, “Bugün Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyündeyiz. Bu köyü tercih etmemizin bir sebebi var. İnsanlar burada hala eski taş ve toprak evlerde yaşıyor. O yüzden burada eskiyi ve nostaljiyi de yad etme şansı buluyoruz. Özellikle sonbahar mevsiminde çok güzel görüntülere sahne oluyor, çok güzel görüntüler çıkıyor. Bizlerde tanıklık etme adına buradayız. Güzel fotoğraflar çektik” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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