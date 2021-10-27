Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Blarney Taşı’nın efsanesi nedir? Dünyanın her köşesinden gelerek bu taşı öpüyorlar

Blarney Taşı’nın efsanesi nedir? Dünyanın her köşesinden gelerek bu taşı öpüyorlar

27.10.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blarney Taşı, İrlanda’nın turistik açıdan önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyanın pek çok noktasından gelen turistler bir kaleye tırmanarak Blarney Taşı’na ulaşıyor. Oldukça yorucu olan bu tırmanışın ardından ise taşı öperek daha güçlü hitabet yeteneğine sahip olacaklarını düşünüyorlar.

Blarney Taşı’nın efsanesi nedir? Dünyanın her köşesinden gelerek bu taşı öpüyorlar

Dünya üzerinde bulunan onlarca medeniyet birbirinden farklı kültürel dokulara ve özelliklere sahip. İlginç kültürel özelliklerden bir tanesi de Güney İrlanda’da kendisini gösteriyor. Güney İrlanda’daki bir Orta Çağ kalesini ziyaret edenler Blarney adı verilen bir taşı öpüyor. Bu ritüel dünyanın pek çok noktasından gelen kişiler tarafından defalarca kez tekrarlandı. Peki Blarney Taşı’nın sırrı nedir?

BOŞLUKTAN AŞAĞIYA SARKIYORLAR

Blarney Taşı, kalenin çatısının çıkıntılı bölümünde mazgallı bir duvarın üzerinde bulunuyor. Ziyaretçilerin taşı öpebilmesi için iki demir korkuluk arasından 27 metrelik yükseklikten sarkması gerekiyor. Bu ritüelin popüler olmasından sonra günümüzde birçok güvenlik önlemi alındı. Ancak duvarı öpmek için ziyaretçilerin oldukça zor ve tehlikeli bir görevi üstlenmelerinin gerektiği biliniyor.

Taşı öpmek isteyen kişiler ayak bileklerinden kavranıyor ve duvarı öpmesi sağlanıyordu. Yine de insanlar ölüm ve sakatlanma riski olsa da Blarney Taşı’nı öpmeye değer buldu. Taşın kökenleri hakkında bir dizi teori var.

EFSANELER BİTMİYOR

kale

Blarney Taşı’na dair ortaya çıkan ilk efsaneye göre, bu taşı öpen kişiler güzel konuşma ve ikna etme yeteneği kazanıyor. Taşın tam olarak nereden geldiği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Blarney Taşı’nın nereden geldiği efsaneler ve hikayelerle şekilleniyor. Bir hikayeye göre bu taş, Munster kralı Cormac MacCarthy tarafından Blarney Kalesi’ne yerleştirildi. Ancak onu neden bu kadar tehlikeli bir yere yerleştiğini sadece kendisi biliyor.

Taşın kökeni hakkında ise kesin olmamakla birlikte birçok hikâye anlatılıyor. Şehir efsanesi haline gelen en popüler hikâyeye göre bu taş, Haçlı Seferleri sırasında alınarak İrlanda’ya yerleştirildi. Diğer bir hikâyede Blarney Taşı’nın Stonehenge’teki taşlardan biri olduğu iddia ediliyor. Başka bir efsanede Blarney Taşı’nın İskoç ve İngiliz hükümdarlarının taç giyme töreninde yüzlerce yıl kullanılan Kader Taşı olduğu anlatılıyor. Öte yandan bazıları taşın, Kral Robert Bruce tarafından Munster Kralı Cormac MacCarthy’ye hediye edildiğini iddia ediyor.

Norveç kasabası Longyearbyen’de ölmek kanunen yasak! Burada insanlar ölmüyorNorveç kasabası Longyearbyen’de ölmek kanunen yasak! Burada insanlar ölmüyor

ÖPENLER ARASINDA ÖLÜ İSİMLER DE VAR

2014 yılında Glasgow Üniversitesi’nde görev yapan jeologlar Blarney Taşı’ndan örnek alarak bir çalışma yaptılar. Çalışmanın sonucunda taşın İrlanda’ya özgü bir kireçtaşı olduğu ortaya çıktı. Ancak bu taş hâlâ eski popülerliğini koruyor. Blarney Taşı hakkındaki inanışlar o kadar güçlü ki taşı öpmek için dünyanın diğer ucundan insanlar İrlanda’ya gitmeye devam ediyor. Öyle ki Blarney Taşı’nı öpen insanlar arasında Winston Churchill gibi önemli tarihi şahsiyetler de bulunuyor.

Tamamen insan eliyle yapılan ve rengarenk görünümüyle merak uyandıran bir dağ: Salvation DağıTamamen insan eliyle yapılan ve rengarenk görünümüyle merak uyandıran bir dağ: Salvation Dağı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya fenomeni Jess Hunt, Eyfel Kulesi’nin önünde poz verdi! Hayranları sahte seyahat ile suçladıSosyal medya fenomeni Jess Hunt, Eyfel Kulesi’nin önünde poz verdi! Hayranları sahte seyahat ile suçladı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Bartın Irmağı sonbahara büründü! Manzarası büyülediBartın Irmağı sonbahara büründü! Manzarası büyüledi
Anahtar Kelimeler:
İrlanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gerçek mi? Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

Gerçek mi? Diğer yüzü nedeniyle intihar etti

Hayranları yakaladı! Seksi pozlarına rağmen inandıramadı

Hayranları yakaladı! Seksi pozlarına rağmen inandıramadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Dünyanın en pahalı koyunu! Fiyatı rezidansla yarışıyor

Dünyanın en pahalı koyunu! Fiyatı rezidansla yarışıyor

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Ünlü restoranda üniforma krizi! Kısalığı çalışanları kızdırdı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

En zeki iller belli oldu! Listenin zirvesindeki il şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.