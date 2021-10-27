Blarney Taşı’nın efsanesi nedir? Dünyanın her köşesinden gelerek bu taşı öpüyorlar

Dünya üzerinde bulunan onlarca medeniyet birbirinden farklı kültürel dokulara ve özelliklere sahip. İlginç kültürel özelliklerden bir tanesi de Güney İrlanda’da kendisini gösteriyor. Güney İrlanda’daki bir Orta Çağ kalesini ziyaret edenler Blarney adı verilen bir taşı öpüyor. Bu ritüel dünyanın pek çok noktasından gelen kişiler tarafından defalarca kez tekrarlandı. Peki Blarney Taşı’nın sırrı nedir?

BOŞLUKTAN AŞAĞIYA SARKIYORLAR

Blarney Taşı, kalenin çatısının çıkıntılı bölümünde mazgallı bir duvarın üzerinde bulunuyor. Ziyaretçilerin taşı öpebilmesi için iki demir korkuluk arasından 27 metrelik yükseklikten sarkması gerekiyor. Bu ritüelin popüler olmasından sonra günümüzde birçok güvenlik önlemi alındı. Ancak duvarı öpmek için ziyaretçilerin oldukça zor ve tehlikeli bir görevi üstlenmelerinin gerektiği biliniyor.

Taşı öpmek isteyen kişiler ayak bileklerinden kavranıyor ve duvarı öpmesi sağlanıyordu. Yine de insanlar ölüm ve sakatlanma riski olsa da Blarney Taşı’nı öpmeye değer buldu. Taşın kökenleri hakkında bir dizi teori var.

EFSANELER BİTMİYOR

Blarney Taşı’na dair ortaya çıkan ilk efsaneye göre, bu taşı öpen kişiler güzel konuşma ve ikna etme yeteneği kazanıyor. Taşın tam olarak nereden geldiği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Blarney Taşı’nın nereden geldiği efsaneler ve hikayelerle şekilleniyor. Bir hikayeye göre bu taş, Munster kralı Cormac MacCarthy tarafından Blarney Kalesi’ne yerleştirildi. Ancak onu neden bu kadar tehlikeli bir yere yerleştiğini sadece kendisi biliyor.

Taşın kökeni hakkında ise kesin olmamakla birlikte birçok hikâye anlatılıyor. Şehir efsanesi haline gelen en popüler hikâyeye göre bu taş, Haçlı Seferleri sırasında alınarak İrlanda’ya yerleştirildi. Diğer bir hikâyede Blarney Taşı’nın Stonehenge’teki taşlardan biri olduğu iddia ediliyor. Başka bir efsanede Blarney Taşı’nın İskoç ve İngiliz hükümdarlarının taç giyme töreninde yüzlerce yıl kullanılan Kader Taşı olduğu anlatılıyor. Öte yandan bazıları taşın, Kral Robert Bruce tarafından Munster Kralı Cormac MacCarthy’ye hediye edildiğini iddia ediyor.

ÖPENLER ARASINDA ÖLÜ İSİMLER DE VAR

2014 yılında Glasgow Üniversitesi’nde görev yapan jeologlar Blarney Taşı’ndan örnek alarak bir çalışma yaptılar. Çalışmanın sonucunda taşın İrlanda’ya özgü bir kireçtaşı olduğu ortaya çıktı. Ancak bu taş hâlâ eski popülerliğini koruyor. Blarney Taşı hakkındaki inanışlar o kadar güçlü ki taşı öpmek için dünyanın diğer ucundan insanlar İrlanda’ya gitmeye devam ediyor. Öyle ki Blarney Taşı’nı öpen insanlar arasında Winston Churchill gibi önemli tarihi şahsiyetler de bulunuyor.



