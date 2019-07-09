Huzur sözleri: Gerginliği alan huzur ile ilgili veya huzur veren sözler

945Huzur sözleri: Gerginliği alan huzur ile ilgili veya huzur veren sözler Hayatın keşmekeşi içinde bazen dertler ve sorunlar öyle art arda gelir ki insanın sadece bir nebze huzur dilemekten başka yapacak bir şeyi kalmaz. Dertlerden tasalardan uzak kafamızı dinlemek ve biraz huzur bulmak isteriz. Mutluluğun ve güzel bir aşkın da parçasıdır huzur. Huzur arayışında duygularını paylaşmak isteyenler için bir huzur sözleri listesi hazırladık İşte 2019 için huzur ile ilgili veya huzur veren sözler… Sözlük anlamına baktığınızda huzur için dirlik, baş dinliği, gönül rahatlığı anlamlarını görürsünüz. Özellikle art arda patlak veren dertlerden tasalardan yorulduğumuzda, çevremizdekilerden sıkıldığımızda bir nebze huzur dileriz. İşte böyle anlarda duygularını paylaşmak isteyenler için çeşitli huzur sözleri derledik. HUZUR SÖZLERİ 2019 Aşağıda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram gibi platformlardan paylaşabilmeniz için hazırladığımız huzur sözleri çeşitli başlıklar altında listelenmiştir. Sadece direkt huzur ile ilgili veya huzur veren değil aşk, doğa ile de ilintili sözler beraberinde Mevlana’dan huzur sözlerini derledik. İşte huzur sözleri derlememizin başlıkları ve devamında paylaşma hazır sözler...

Huzur ile İlgili Sözler Huzur Veren Sözler Huzur ve Aşk Sözleri Doğa ve Huzur Sözleri Mevlana’dan Huzur ile İlgili Sözler HUZUR İLE İLGİLİ SÖZLER Huzuru bulmanın ilk yolu doğru söylemekten geçer. İnsansız daha huzurlu yaşayabilirim gibi, geliyor. Benim servetim, yanında huzur bulduklarımda saklı. Dünya malı, mülkünü her zaman bulabilirsiniz ama huzur veren insanları her zaman bulamazsınız. Nefret ve düşmanlıktan sonra karşınıza huzur çıkar. Huzura kavuşan bir hayat muradına ermiş bir hayattır. Çünkü bu hayat, hiç bir dalganın oynatamayacağı, hiç bir kasırganın sarsamayacağı hakikat ümranında yaşar ve onun ezeli huzurunu hiç bir şey bozamaz. Para rahat bir yaşam sürmek için araçtır ama huzurlu bir yaşam sürmek için işe yaramaz. Huzuru bulmanın en hızlı yolu, huzurunuzu bozanlardan uzak durmaktır. Eğer, yarım asırlık hayat bana bir şey öğretmişse şunu öğretmiştir, huzuru size kendinizden başka kimse sağlayamaz. Huzur dolu bir kalple bir parça ekmek; vicdan azabı ile beraber olan, zenginlikten bin kere daha iyidir. Huzur çok güzel bir şey, hele ki sevdiğin insanda buluyorsan. Tarifi? Yok, tarif edilemez. Hiç kimseyle tartışmayı arzu etmiyorum. Uzaklaşmayı tercih ediyorum. Çünkü huzur istiyorum.

Huzuru kendi içimizde buIamazsak, başka yerde aramak boştur. Her sabah uyandığımızda hatırlamamız gereken şey, mutluluğun başka yerde değil, sadece kendi yüreğimizde olduğudur. Çünkü huzurun kaynağı dışımızda değil, içimizdedir. İçinde huzurun olduğu bir hayat karşısına çıkan bütün zorlukların üstesinden gelir, huzur beraberinde sükûneti ve akılla düşünmeyi getirir. Bir parça lokmayı paylaşmayı bilenlerin hanesinden huzur eksik olmaz. Merhamet duygusu olanın huzuru, huzuru olanın da merhameti eksik olmaz. İhtirasın esiri olanlar huzurun da kaçkını olurlar, huzur kendisini seveni sever, hırslarına yetinenleri değil. Huzur dolu bir aileyi hiçbir şey yıkamaz, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yıkılan kendileri olurlar. HUZUR VEREN SÖZLER Hayatınızda ki her şeyi kaybetseniz bile asla umudunu kaybetmeyin. Çünkü yarın yepyeni bir gün olacak. Huzurun olduğu yerde soğan bal olur; sevginin olduğu yerde diken gül olur. Gürültü ve patırtının ortasında sükûnetle dolaş, sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma. Üzgün olmak istiyorsanız geçmişte yaşayın, endişeli olmak istiyorsanız gelecekte yaşayın, huzurlu olmak istiyorsanız şimdide yaşayın.

İlkbaharı, baharda açan çiçekleri, cıvıldaşan kuşları görmek istiyorsan soğuk kış günlerine katlanmalısın. Bir güzellik yap kendine. Sadece sahip olduklarını düşün, mutlu ol onlarla. Her zaman en mükemmeli siz olamayabilirsiniz ama yaptıklarınızla her zaman benzersiz olabilirsiniz. Huzurun olduğu yerde bir oda ev bile saray olur. Moraliniz bozukta olsa hayat devam edecektir. Hayat bu bugün üzer yarın sevindirir, o zaman neden günlerimizi canımızı sıkarak, üzülerek geçirelim ki… Yanında huzuru bulduğumuz insanlar servettir. Huzur ne paradadır, ne de mal mülkte. Huzur insanın kendi içindedir. Hadi bugün kendine bir güzellik yap ve sadece elindekilerle mutlu ol. Anne kokusundan parfüm yapsınlar, biraz da huzur kokalım. Kendi içinde yolculuk yap. Günlük tut. Kalbin, gönlün, vicdanın ne diyor? Neyi öne çıkarıyor? Dünyaya bilinçli bakmanın yolu başta bu iç yolculuktan geçiyor. HUZUR VE AŞK SÖZLERİ Bir kadına huzur ver. O da sana dünyaları versin. Huzurun olduğu yerde soğan bal olur; sevginin olduğu yerde diken gül olur.

Her umut veren sevilmez. Ama her huzur veren sevilir. Selam olsun; tuttuğu eli bir ömür bırakmayana, o elin demlediği çayda huzur bulana. Kokusunda huzur bulduğum, biricik sevgilim, saklı mamedimsin... Huzur nerede başlıyor biliyor musun sevgilim? Sana sarılarak başımı yaslayabildiğim omuzlarında... Boş verdiğin kadar huzurlu, takmadığın kadar mutlusun. Kız şiir seviyor, çay seviyor, kitap okumaya bayılıyor, doğaya aşık. Bu kız huzur verir abi adama, vallahi verir... Yüzümü güldüren kalbimi huzurla dolduran tek insansın. Yüreğinde huzur bulduğum saklı mabedim, çepeçevrele beni sakla; öyle bir sahip ol ki; herkese yasakla... Kokundaki huzurla uykuya dalmak istiyorum... Onunla beş dakikada yürüdüğümüz yol, tek başıma aşamayacağım bir mesafe. Öyle huzur veren, öyle içimi ısıtan biri o... Huzur, sana sarıldığımda içime çektiğim kokundur sevgilim... Kokusuyla, sesiyle, dokunuşuyla... Aslında sadece varlığıyla bile huzur verebiliyor yarim Ne zaman kendimi kötü hissetsem hep gözlerimi kapatıp senin kollarında uyuduğumu hayal ediyorum ve huzur doluyorum.