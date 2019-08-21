Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromu neden olur? Huzursuz bacak sendromu belirtisi nelerdir? Huzursuz bacak sendromu tedavisi nasıl olur?

Toplumun yüzde beşinde görülen ve daha fazla kadınları etkileyen “Huzursuz bacak sendromu”, tedavi edilmediğinde, sadece uykuya geçiş sırasında değil; gün içinde yoldayken bile yaşanabiliyor. Hastalığın belirtileri yaz aylarında biraz daha şiddetleniyor. Memorial Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, huzursuz bacak sendromu hakkında bilgi verdi.

UYKUYA GEÇERKEN BELİRTİLER BAŞLIYOR

Huzursuz bacak sendromu, genellikle dinlenme halindeyken özellikle de uykuya geçişte bacaklarda tarif edilemeyen huzursuzluk, karıncalanma, yanma, batma ve ağrı hissinin meydana gelmesiyle ortaya çıkan bir tablodur. Hastalar bu durumda kalkıp yürümeye geçtiklerinde şikayetlerinin azaldıklarını söylemektedir. Semptomların uykuya geçerken ya da uykudayken gelişmesi yaşam kalitesini bozmaktadır.

RAHATSIZLIK TÜM GÜN SÜREBİLİYOR

Huzursuz bacak sendromunun, hastada oluşturduğu rahatsızlık hissi, gününü masa başında çalışan ya da hareketsiz bir şekilde geçiren kişilerde gün boyunca sürebilir. Bazı hastalarda gündüz saatlerinde azalan şikayetler, gece ortaya çıkabilir. Böyle durumda hastalar uykuya dalmakta zorlanır ve uyku bozuklukları oluşur.