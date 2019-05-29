HyperX Computex 2019'da yeni oyuncu ürünlerini tanıttı

HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley şunları söyledi: “Oyunculara ve teknoloji meraklılarına yönelik geniş ürün seçeneklerimiz ve sunduğumuz tarz ile herkes kendini bir profesyonel gibi hissedebilecek. HyperX ürünleri ile oyuncular ihtiyaç duydukları performans ve kaliteye kavuşacak.”

HyperX’in Computex 2019’da duyurduğu yeni ürünler:

Yeni HyperX Origins mekanik oyuncu klavyesi - HyperX mekanik anahtarlarından yararlanıyor. Yeni HyperX kırmızı anahtar 45 g çalıştırma noktasına, daha kısa basma mesafesine ve 80 milyon basışa kadar dayanıklılığa sahip. Alloy Origins, tuş anahtarlarındaki açık LED ile dinamik aydınlatma sunuyor. Böylece daha parlak ve canlı RGB aydınlatma oluşturulabiliyor. Alloy Origins mekanik klavyedeki dahili belleğe üç adet özel aydınlatma profili kaydedilebiliyor. Bu sayede aydınlatma ve makro ayarlarınızı yanınızda taşıyabiliyorsunuz. HyperX NGenuity yazılımı ile LED aydınlatmayı ve her tuşun RGB ışıklarını özelleştirebiliyorsunuz.

Yeni Cloud Alpha S - inanılmaz frekans aralığı ve tona sahip gerçekçi oyun sesleri sunan çift bölme teknolojisinden yararlanıyor. Cloud Alpha S, sahip olduğu çift odacık sayesinde bas sesleri orta ve yüksek frekanslı seslerden ayırarak oyunları, müzikleri ve filmleri etkileyici ve gerçekçi hale getiren dinamik sesler oluşturuyor.Cloud Alpha S’te ayrıca bas ayar çubuğu ve HyperX 7.1 çevresel ses özellikli özel ayarlı ses kontrol kutusu bulunuyor. Oyun ve konuşma ses dengesi için ayar yapabilirsiniz.