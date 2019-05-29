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HyperX Computex 2019'da yeni oyuncu ürünlerini tanıttı

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TEKNOLOJİ  | 29.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

HyperX; mekanik klavye, kulaklık ve belleklerden oluşan yeni oyuncu ürünlerini Computex 2019’da sergiliyor.

HyperX Computex 2019'da yeni oyuncu ürünlerini tanıttı

HyperX Kurumsal Pazarlama Direktörü Daniel Kelley şunları söyledi: “Oyunculara ve teknoloji meraklılarına yönelik geniş ürün seçeneklerimiz ve sunduğumuz tarz ile herkes kendini bir profesyonel gibi hissedebilecek. HyperX ürünleri ile oyuncular ihtiyaç duydukları performans ve kaliteye kavuşacak.”

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HyperX’in Computex 2019’da duyurduğu yeni ürünler:

Yeni HyperX Origins mekanik oyuncu klavyesi - HyperX mekanik anahtarlarından yararlanıyor. Yeni HyperX kırmızı anahtar 45 g çalıştırma noktasına, daha kısa basma mesafesine ve 80 milyon basışa kadar dayanıklılığa sahip. Alloy Origins, tuş anahtarlarındaki açık LED ile dinamik aydınlatma sunuyor. Böylece daha parlak ve canlı RGB aydınlatma oluşturulabiliyor. Alloy Origins mekanik klavyedeki dahili belleğe üç adet özel aydınlatma profili kaydedilebiliyor. Bu sayede aydınlatma ve makro ayarlarınızı yanınızda taşıyabiliyorsunuz. HyperX NGenuity yazılımı ile LED aydınlatmayı ve her tuşun RGB ışıklarını özelleştirebiliyorsunuz.

Yeni Cloud Alpha S - inanılmaz frekans aralığı ve tona sahip gerçekçi oyun sesleri sunan çift bölme teknolojisinden yararlanıyor. Cloud Alpha S, sahip olduğu çift odacık sayesinde bas sesleri orta ve yüksek frekanslı seslerden ayırarak oyunları, müzikleri ve filmleri etkileyici ve gerçekçi hale getiren dinamik sesler oluşturuyor.Cloud Alpha S’te ayrıca bas ayar çubuğu ve HyperX 7.1 çevresel ses özellikli özel ayarlı ses kontrol kutusu bulunuyor. Oyun ve konuşma ses dengesi için ayar yapabilirsiniz.

HyperX FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB bellek modülleri - Intel ve AMD’nin en yeni platformları için uygun maliyetli ve yüksek performanslı çözüm sunuyor. Tak/çalıştır desteğine sahip olan modüller standart DDR4 1,2 V ayarlarıyla otomatik bellek hız aşırtması olanağı sağlıyor. FURY DDR4 ve FURY DDR4 RGB’de Intel’in en yeni platformu için optimize edilmiş Intel XMP’ye hazır profiller yer alıyor. HyperX FURY DDR4 RGB, akıcı RGB aydınlatma efektlerine sahip bir LED çubuğuyla donatılıyor. HyperX Infrared Sync’ten yararlanan üründe modüller kablo kullanmadan senkronize olabiliyor. Bellek, anakart üreticilerinin ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync gibi aydınlatma kontrol yazılımlarıyla uyumlu olmasıyla da dikkat çekiyor.

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Yeni NGenuity yazılımı

HyperX, Computex 2019 fuarında NGenuity yazılımının yeniden tasarlanan kullanıcı dostu ve kolay arayüze sahip güncel sürümünü de tanıtmayı hedefliyor. En yeni NGenuity sürümünün ilk kez gösterileceği etkinlikte, HyperX FURY RGB bellek kullanılacak. Yazılım Microsoft Store’dan indirilebilecek.

HyperX’in Computex’te ziyaretçilerle buluşturacağı diğer ürünler ise şöyle:

Cloud Orbit S oyuncu kulaklığı - Audeze ve Waves teknolojileriyle birlikte geliştirildi. Tanıtılan modeller, hassas sesler elde etmek için Audeze’nin patentli 100 mm Planar Magnetic sürücülerini kullanan ilk HyperX oyuncu kulaklıkları oldu. Waves Nx 3D ses teknolojisi, sinema benzeri çevreleyici ses deneyimini oyunlara taşıyor. Waves Nx kafa takip teknolojisi, kullanıcının kafa hareketlerini saniyede 1000 kez takip ederek 360 derecelik gerçekçi ve kararlı bir ses ortamı oluşturuyor. HyperX, Orbit S’in hareketle kontrol özelliklerini ilk kez Computex’te gösterecek. Audeze ve Waves teknolojileriyle donatılan HyperX oyuncu kulaklıkları, daha önce yalnızca ses tutkunlarına yönelik kulaklıklarda bulunan teknolojilerle ses kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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