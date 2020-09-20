İbrahim Tatlıses sosyal medyayı salladı! 'Damat hazır'

Sağlık sorunlarından dolayı uzun yıllardır ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu haberin ardından gündeme gelen İbo hazırlıklara devam ederken yapılan bir paylaşım ise olay oldu.

Polat Yağcı, İbrahim Tatlıses ile çekilen fotoğrafını ‘Damat hazır’ notuyla yayınladı.

Polat Yağcı’nın bu fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Fotoğrafta İbrahim Tatlıses’in giydiği smokin ise dikkatlerden kaçmadı.

Yağcı'nın bu paylaşımına İbrahim Tatlıses ise "Madem damat hazır gelini de bul Polat" yorumunu yapınca olay oldu. İbo yaz aylarında genç sevgilisi Gülçin Karakaya ile gündeme gelmişti.

İBO SHOW HANGİ KANALDA?

Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği program, Star TV ile anlaşma yaptı. Uzun süredir hayatına İzmir'de devam eden sanatçı, programın çekimleri için İstanbul'a gelecek.

Öte yandan programda her hafta yeni konuklar ağırlanacak. Tatlıses, yakın zamanda çekimlere başlayacak.