İstanbullu Gelin'de bebek sevinci! İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 71. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Boran Konağı’nda yeni bir dönem başlıyor.

İSTANBULLU GELİN 71. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem'le yeni kararlar alan Fikret, 'Adem benim ağabeyim' diyerek Faruk'a rest çekiyor. İpek ise Fikret'ten boşanacağını Okan'a söylüyor. Diğer yandan Adem Dilara'nın doğum yaptığı anlarda başından ayrılmıyor. Faruk ise her ne kadar kızgın olsa da Adem'i hastanede yalnız bırakmıyor.

Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. Süreyya’nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma’nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret’in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.