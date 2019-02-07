MAGAZİN

İstanbullu Gelin'de bebek sevinci! İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.02.2019 23:08 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümünde bebek heyecanı yaşanacak. Adem, Dilara'nın doğumunun başladığını anlayınca büyük şaşkınlık yaşıyor. Fikret ve Adem, Dilara'yı hastaneye yetiştiriyor. Adem ve Dilara'nın bebeklerinin doğması Boranlar'da yüzleri güldürüyor. İşte İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm fragmanları ve yaşanacaklar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 71. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. İstanbullu Gelin yeni bölümde, Boran Konağı’nda yeni bir dönem başlıyor.

İSTANBULLU GELİN 71. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İstanbullu Gelin yeni bölümde Adem'le yeni kararlar alan Fikret, 'Adem benim ağabeyim' diyerek Faruk'a rest çekiyor. İpek ise Fikret'ten boşanacağını Okan'a söylüyor. Diğer yandan Adem Dilara'nın doğum yaptığı anlarda başından ayrılmıyor. Faruk ise her ne kadar kızgın olsa da Adem'i hastanede yalnız bırakmıyor.

Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. Süreyya’nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma’nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret’in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin dizisinin 70. son bölümüne Fikret ve İpek kavgası damga vurdu. Okan ve eşi İpek'i bir otel barında birlikte gören Fikret kıskançlık krizine girdi. Okan'ın müşterilerle buluşacaklarını söylemesine inanmayan Fikret Okan'a saldırdı.

İpek ve Fikret arasındaki kavga Boranlar'ın konağında da devam etti. Tüm ailenin gözü önünde kavga eden Fikret ve İpek evliliklerinde büyük bir kriz yaşamaya başladı. Fikret araya girmeye çalışan Garip ve Süreyya'ya da tepki gösterince Faruk araya girdi. Diğer yandan ise Esma Sultan da İpek'e tepki gösterdi. İpek'in yaşanan bu olayın ardından Okan'la çalışmaya devam etmek istemesi üzerine tartışma daha da alevlendi. Sonunda İpek Fikret'i terk ettiğini söyledi. Adem ise Dilara'yla olan evliliğini bitirirken, Güneş'e ise sürpriz bir teklikte bulundu.

Diğer yandan ise Adem ile Fikret arasında birbirlerine dert ortağu oldu. Adem'in Fikret'e 'Baştan başlayalım. Gerçek bir ağabey kardeş gibi' demesi dikkat çekti.

Fikret, İpek ve Okan’ı birlikte görünce öfkesini saklayamaz ve Okan ile gerilirler. İpek, Fikret tartışması konakta da yankı bulacaktır. Süreyya ve Faruk’un toparlama adımları ise İpek’in alacağı kararı etkilemez. Adem ise Dilara’nın erken doğum tehlikesi nedeniyle Bursa da yaşamak için harekete geçer. Adem’in, Güneş’le bu bilgiyi paylaşmaması Güneş’in kafasındaki sorulara cevap aramasına sebep olur. Esma’nın hastalığının etkileri konakta bazı olaylar yaratır ve Süreyya acil bir karar alır. Fikret’in kendisini iyice yalnız hissetmesi yeni bir başlangıca işaret etmektedir.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Çukur dizisi setine Çukurcalı gençlerden ziyaret!Çukur dizisi setine Çukurcalı gençlerden ziyaret!
Tek Yürek dizisi konusu nedir?Tek Yürek dizisi konusu nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbullu Gelin İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm izle istanbullu gelin fragman

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Genç kıza hain pusu! Balkondan atıp tekrar eve çıkarmışlar

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Kızım dizisinde şaşırtan ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur dizisi setine Çukurcalı gençlerden ziyaret!

Çukur dizisi setine sürpriz ziyaret!

Tek Yürek dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Tek Yürek hakkında tüm bilgiler

Tek Yürek dizisi konusu nedir?

Kanal D'den bir final kararı daha! 'Muhteşem İkili bitiyor

Kanal D bir dizi için daha final kararı aldı

Erkenci Kuş'tan ayrıldı Yaralı Kuşlar'a başrol oldu

Erkenci Kuş'tan ayrıldı o diziye başrol oldu

Diriliş Ertuğrul'da Moğollar'dan obaya şok baskın! Hayme Ana ölüyor mu? Diriliş Ertuğrul 134. yeni bölüm izle!

Diriliş Ertuğrul'da şok saldırı! Hayme Ana ölüyor mu?

Vurgun dizisi konusu nedir, oyuncular kimler? Fox TV Vurgun 1. bölüm fragmanı izle!

İddialı dizi Vurgun bu akşam başlıyor! İşte konusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.