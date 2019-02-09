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İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Adem'i şoke eden teklif! İstanbullu Gelin 71. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.02.2019 02:44 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin dizisi 8 Şubat Cuma akşamı 71. son bölümüyle ekrana geldi. İstanbullu Gelin son bölümde Adem ve Dilara'nın bebekleri dünyaya geldi. Adem, Dilara'nn doğuma gitmesi anlarda zor durumda kalırken, yanında Faruk'u buldu. Faruk ve Adem arasında ilk defa sıcak bir diyalog yaşandı. Faruk, Adem'e Okan'ın hisselerini satın almasını ve yeniden aile olmayı teklif etti. İşte İstanbullu Gelin 71. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 8 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 71. son bölümünde ilginç gelişmeler yaşandı. Dilara'nın doğum sancıları başlayınca Adem ve Faruk yardımına koştu. Dilara hastanede bebeğini dünyaya getirdi. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Adem'in en zor anlarında Faruk yanında oldu. Faruk ve Adem arasındaki sürpriz yakınlaşma sonrasında şaşırtan bir teklif geldi. Faruk, Adem'e Fikret'e gerçek bir ağabey olmasını ve Okan'ın hisselerini alarak yeniden aileye katılmasını teklif etti.

Faruk'un, 'Eğer Fikret'e ağabey olmak konusunda gerçekten samimiysen bana yardım et. Onu içeride tutalım. Aile dağılmasın. Okan'ın hisselerini al ve bize katıl. Ne dersin? Seninle yepyeni bembeyaz bir sayfa açalım' sözleri karşısında Adem dondu kaldı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Esma’nın hastalığı ve İpek’in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem’le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş’in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. Süreyya’nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma’nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret’in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.


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