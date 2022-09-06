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  4. İatanbul'da konser veren Halsey'den Türkçe not! "Şoktayım"

İatanbul'da konser veren Halsey'den Türkçe not! "Şoktayım"

06.09.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk senarist Alev Aydın ile birliktelik yaşayan bu süreçte Türkçe öğrenmeye başlayan Amerikalı şarkıcı Halsey, İstanbul'da konser verdi. Konseri sonrası sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımlayan Halsey, Türkçe olarak, "Burası benim evim gibi" notunu yazdı.

İatanbul'da konser veren Halsey'den Türkçe not! "Şoktayım"

DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söyleyen Halsey, 3 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de konser verdi. Alev Aydın ile ilişkisi olan ve Ender adından bir bebekleri bulunan çift İstanbul'daydı.

Küçükçiftlik Park’ta binlerce kişiyle buluşan Halsey, konser esnasında Türkçe konuşarak “Uzun süre bekledim” dedi.

Konserin ardından Halsey, dün sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayımladı.

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"BURASI BENİM EVİM GİBİ"

27 yaşındaki şarkıcı, İngilizce olarak, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra, Türkçe, "Burası benim evim gibi" mesajını yazdı.

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SEVGİLİSİ TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Alev Aydın'la birliteliğinden Ender Ridley adını verdiği 1 yaşında bir oğlu olan Halsey, Türkçe öğrenmeye çalıştığını her fırsatta dile getiriyor. Halsey, İstanbul konserinde de hayranlarına, “Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” sözleriyle hitap etti.

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İstanbul'a konser vermeye davet üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini belirten Halsey, "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.

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