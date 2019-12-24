MAGAZİN

İBB "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser düzenleyecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 24.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

İBB "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser gerçekleştirecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın en popüler bestecisi" olarak nitelendirilen Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı dolayısıyla 2020, dünyada "Beethoven Yılı" olarak çeşitli etkinliklerle kullanılıyor.

Bu kapsamda, Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, Sultangazi, Kartal ve Bakırköy'deki İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde, "5. Senfoni: Kader Kapıyı Çalmıyor" başlığıyla 3 konser verecek.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur şefliğinde gerçekleştirilecek konserler öncesi, Mansur dinleyicilerle Beethoven ve eseri 5. Senfoni üzerine bir söyleşi yapacak.

Konserler kapsamında CRR Senfoni Orkestrası, 27 Aralık'ta Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 29 Aralık'ta Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, 30 Aralık'ta ise Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek.

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı
Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2020 Beethoven Yılı

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması! ABD iddiasına sert tepki

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle büyüledi!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Eski Fenerbahçeli futbolcunun kayınvalidesi gölette boğuldu

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

İstanbul'un göbeğinde koca dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde koca dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Charlie'nin Melekleri gala gösteriminde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

Dinek Dağı turizme kazandırılıyor

Dinek Dağı turizme kazandırılıyor

İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi

İnternetten öğrendiği hat sanatını cami duvarlarına işledi

Zeytincilik tarihini değiştirecek araştırma

Zeytincilik tarihini değiştirecek araştırma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.