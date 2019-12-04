İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 100. gününde

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) işten çıkarılan işçilerin eylemi 100. gündür devam ediyor.

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler soğuk ve yağışlı havaya rağmen eylemlerini sürdürüyor. "Her şey böyle mi güzel olacaktı?", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları atan işçiler, işe geri alınıncaya kadar belediye binası önünde beklemeye devam edeceklerini söyledi.

İşten çıkarılan işçilerden Şevki Selim Yılmaz, daha önce İSTAÇ'ta çalıştığını anlatarak, haksız yere işine son verildiğini savundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na işlerine geri dönmeleri için çağrıda bulunan Yılmaz, "Belediye başkanımızdan bize çıkıp, 'Arkadaşlar, ben sizin haklı olduğunuzu anladım' demesini bekliyoruz. Haksız yere işten çıkarıldığımızı CHP'nin meclis üyeleri de söyledi. Bu haksızlığı vicdanı olmayan kişi devam ettirebilir. 100 gündür buradayız. İşimizi geri alıncaya kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Ferdi Altınmakas da mesleğinin zorluğuna rağmen işini gururla yaptığını ancak gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını öne sürdü.