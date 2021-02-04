İbn-i Sina'nın eserine bile konu oldu! Kurusu da yaşı gibi şifalı kuru kayısının faydaları

Kuru meyveler iyi bir lif, demir, potasyum ve antioksidan kaynağıdır ve kuru kayısı da bunlardan farklı değildir. İşte kuru kayısının madde madde anlattığımız faydaları. Kuru kayısının faydaları, İbn-i Sina’nın modern Batı tıbbının kaynaklarından biri olan 'Tıbbın Kanunu' isimli eserine dahi konu olduğu söylenir.

Kuru kayısı, kemiklerinizi güçlendiren ve sinir fonksiyonunu koruyan kalsiyum içerir.

Ayrıca kas spazmları ve kramplarından kurtulmaya yardımcı olan magnezyum içerirler.

Kuru kayısı, istekleri kontrol altında tutmaya yardımcı olduğu için kilo verme aşamasında düşük kalorili katkı sağlar. Ancak ölçülü tüketmek gerekir.

Arizona Üniversitesi Ziraat ve Yaşam Bilimleri Fakültesi 2017 çalışmasına göre, kuru kayısı kan sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek demir içerir. Hamilelik sırasında bir kadının kan hacmi yüzde 50 arttığından, kişinin diyetinde daha fazla demire ihtiyaç vardır. Kuru kayısı iyi bir demir kaynağıdır.

K vitamini, kuru kayısıda bulunan ve kanın pıhtılaşması için yararlı olan bir vitamindir. Bu vitamin aşırı kanamayı durdurmaya yardımcı olur. Günde en az bir kez kuru kayısı yemek bu vitaminin vücutta depolanmasına yardımcı olacaktır.

ORGANLARIN İŞLEVİNİ İYİ YAPMASINA KATKI SAĞLAR

Kuru kayısının içerdiği potasyum, metabolizmanın yanı sıra organ ve dokuların işlevini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu, normal vücut büyümesi ve kas yapımı için olduğu kadar vücuttaki asit seviyelerinin düzenlenmesi için de önemlidir. Aynı zamanda protein sentezi için de faydalıdır.

Kuru kayısıdaki potasyum muzdaki miktarın üç katıdır. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olan sadece bir miktar tuz içerir. Ayrıca vücudu kalp hastalıklarına karşı korur.

Kuru kayısı yağı cilt bakımı için faydalıdır. Cildin pürüzsüz ve parlak olmasına yardımcı olur. Ağrılı kulaklar için de iyi bir çare olabilir.

Birkaç tane kuru kayısı yemek, halihazırda solunum bozuklukları üzerinde olumlu etkilere neden olabilir. Kurutulmuş kayısı balgam söktürücü görevi görür. Aynı zamanda uyarıcı etkilere sahiptir.

Bu nitelikleri ile kuru kayısı, solunum yolundaki stresi ve basıncı azaltmanın güvenli bir yoludur. Astım ataklarının önlenmesine de yardımcı olur.

KALP ATIŞINI DÜZENLİYOR

Kuru kayısıdaki potasyumun bir diğer faydası da uygun sıvı dengesini düzenleyebilmesidir. Kalp atışını düzenlemeye ve uygun kas işlevlerini sürdürmeye yardımcı olur.

Kısırlık, kanama ve spazmlar hamilelik sırasında olası sorunlardır. Bunlar, vajinal enfeksiyonları tedavi etmek için de kullanılabilen kuru kayısı yiyerek iyileştirilebilir.

Kuru kayısı, hamilelik için bitkisel bir ilaç olarak kabul edilir. Emziren veya hamile anneler tarafından orta derecede tüketilebilirler.

MÜSHİL GÖREVİ GÖRÜYOR

Kuru kayısı, sindirim sistemi için hafif bir müshil görevi görür. Müshil olarak istenmeyen atıkların atılmasına yardımcı olur. Kuru kayısının müshil olarak bir diğer faydası da sindirim sularına tepki vermesidir. Reaksiyonu, sindirim sistemini temizlemek için alkali bir ortam oluşturur.

Kuru kayısı suyu egzama, güneş yanığı ve uyuzun neden olduğu kaşıntıyı tedavi etmeye yardımcı olabilir. Gibi diğer birçok cilt probleminin tedavisine yardımcı olur.

Sonuç olarak kuru kayısı, taze kayısının kurutulmuş bir çeşididir. Kullanılan kurutma işlemine rağmen kuru kayısı hala taze kayısı kadar besleyicidir. Kişinin sağlığını ve cilt durumunu iyileştirdiği bilinmektedir.



