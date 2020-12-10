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İbo Show 5. yeni bölüm konukları kimler? İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada ilk kez stüdyoda

10.12.2020 20:37 | Son Güncelleme:
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İbo Show 5. yeni bölüm konukları kimler? İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada ilk kez stüdyoda

İbo Show'un 12 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki ünlü konuklar da belli oldu. İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada da ilk kez programa katılacak. İşte İbo Show'un yeni bölüm fotoğrafları.

Star’da yayınlanmaya başlayan İbo Show, yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan ‘İbo Show’, bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da unutulmaz bir gece yaşatacak.

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Programın cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları ise; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak.

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Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, unutulmaz dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ unutulmaz bir geceye imza atacak.

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Programın sürprizlerinden; ünlü rapçi ‘Kodes’ ise, Mustafa Üstündağ ile yaptığı düetle keyif dolu anlar yaşatacak.

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İbrahim Tatlıses’in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasına sürpriz yaparak stüdyoya geldi. İlk kez babasını stüdyoda izleme heyecanı yaşayan Elif Ada, keyif dolu anlar yaşattı.

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Konukların arasına oturan Elif Ada, kısa süre de olsa ‘İbo Show’a konuk oldu.


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