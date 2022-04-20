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İbo Show konuğu Ankaralı Ayşe kimdir? Ayşe Dinçer kiminle evli? Ayşe Dinçer'in eşi ne iş yapıyor?

20.04.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un konuğu Ankaralı Ayşe, 20 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölüm sebebiyle merak konusu oldu. Kekliği Düz Ovada Avlarlar, Erik Dalı ve Kaşlarını Eğdirirsin gibi seslendirdiği türkülerle bilinen ünlü isim, programda müzik ziyafeti yaşattı. İbo Show konuğu İbo Show konuğu Ankaralı Ayşe kimdir? Ayşe Dinçer kiminle evli? Ayşe Dinçer'in eşi ne iş yapıyor? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İbo Show konuğu Ankaralı Ayşe kimdir? Ayşe Dinçer kiminle evli? Ayşe Dinçer'in eşi ne iş yapıyor?

İbo Show konuğu Ayşe Dinçer, günün en çok araştırılan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Ankara havaları ile bilinen ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu. Peki İbo Show konuğu Ankaralı Ayşe kimdir? Ayşe Dinçer kiminle evli? Ayşe Dinçer'in eşi ne iş yapıyor? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde...

İbo show

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 doğumlu Ayşe Dinçer 44 yaşındadır. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer, Emre Ergen ile evli.Liseler arası ses yarışmasında birinci olan Dinçer, genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne aldı ve aile geçimine katkı sağladı. 1996'da ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti. 2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen Dinçer, 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başlayan Dinçer 2008'den itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde konser verdi.

AYŞE DİNÇER KİMİNLE EVLİ?

Ayşe Dinçer Emre Ergen ile evlidir. Ünlü ismin konser işlerini de eşi Emre Ergen üstlenmektedir.

Ayşe Dinçer'in albümleri:

1999- Gözlerin Aydın
2008- Koçum Benim
2010- Bu Fasulye 7.5 Lira
2011- Bay Bay Canım
2012- Nakış Nakış
2013- Gönüllerin Ayşesi
2014- Aşkımız Olay Olacak
2015- Bunun Adı Aşk
2017- Oh Sana


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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