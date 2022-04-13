İbo Show konuğu Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Bilal Sonses hakkında detaylar araştırılıyor. Bilal Sonses Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunudur. Zaman zaman televizyon programlarında da yer alan Sonses çok sayıda single çıkardı. 2019'da "En Çok Dinlenen Düet" ödülünü aldı. İşte Bilal Sonses hakkında merak edilenler...

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1993 Fatih doğumlu Bilal Sonses 28 yaşındadır. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi mezunudur. Pop, Arabesk, Hip Hop tarzı şarkılar seslendirmektedir. İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım ve diğer birçok şarkısıyla tıklanma rekorları kırdı. Yıldız Tilbe, Reynmen, Bengü, Tuğçe Kandemir, Ziynet Sali gibi isimlerle düet yaptı.

BİLAL SONSES SİNGLE'LARI

"İki Kelime" (2016)

"Öpesim Var" (2017)

"Yak" (2018)

"İçimdeki Sen" (ft. Tuğçe Kandemir) (2018)

"İkimiz de Bilemedik" (2019)

"İnat Keçi" (2019)

"İçimden Gelmiyor" (ft. Bengü) (2019)

"Sevme" (2019)

"Sen Aldırma" (ft. Reynmen) (2019)

"Neyim Olacaktın?" (2019)

"Bedel" (ft. Mustafa Ceceli) (2019)

"Cennetten Çiçek" (2019)

"Sende Kaldı Yüreğim" (ft. Derya Bedavacı) (2020)

"Sonu Gelmez" (ft. Seda Tripkolic) (2020)

"Yara" (ft. Ziynet Sali) (2020)

"Görmedim Sen Gibi" (2020)

"Nefret" (2020)

"Geç Değil" (ft. Rozz Kalliope) (2020)

"Çat Kapı" (2020)

"Hasbelkader" (ft. Yıldız Tilbe) (2020)

"Sebepsiz Boş Yere" (2021)

"Şimdiki Aklım" (2021)

"Dayanırım" (Arda Han ile) (2021)

"Bu Aşkta Zararım Var" (2021)

"Bülbüller Güllere" (2021)

"Söz Verdim" (2021)

"Geçmişi Araladım" (2021)

