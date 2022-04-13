MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show konuğu Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli?

İbo Show konuğu Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli?

13.04.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve söz yazarı Bilal Sonses, İbo Show programına konuk oldu. Bununla birlikte Bilal Sonses'in hayatı araştırılmaya başlandı. Bilal Sonses Dağlar, İçimdeki Sen gibi şarkıları seslendirdi. Peki İbo Show konuğu Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İbo Show konuğu Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Bilal Sonses hakkında detaylar araştırılıyor. Bilal Sonses Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunudur. Zaman zaman televizyon programlarında da yer alan Sonses çok sayıda single çıkardı. 2019'da "En Çok Dinlenen Düet" ödülünü aldı. İşte Bilal Sonses hakkında merak edilenler...

BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1993 Fatih doğumlu Bilal Sonses 28 yaşındadır. Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi mezunudur. Pop, Arabesk, Hip Hop tarzı şarkılar seslendirmektedir. İki Kelime, Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım ve diğer birçok şarkısıyla tıklanma rekorları kırdı. Yıldız Tilbe, Reynmen, Bengü, Tuğçe Kandemir, Ziynet Sali gibi isimlerle düet yaptı.

İbo Show konuğu Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli?

BİLAL SONSES SİNGLE'LARI

"İki Kelime" (2016)
"Öpesim Var" (2017)
"Yak" (2018)
"İçimdeki Sen" (ft. Tuğçe Kandemir) (2018)
"İkimiz de Bilemedik" (2019)
"İnat Keçi" (2019)
"İçimden Gelmiyor" (ft. Bengü) (2019)
"Sevme" (2019)
"Sen Aldırma" (ft. Reynmen) (2019)
"Neyim Olacaktın?" (2019)
"Bedel" (ft. Mustafa Ceceli) (2019)
"Cennetten Çiçek" (2019)
"Sende Kaldı Yüreğim" (ft. Derya Bedavacı) (2020)
"Sonu Gelmez" (ft. Seda Tripkolic) (2020)
"Yara" (ft. Ziynet Sali) (2020)
"Görmedim Sen Gibi" (2020)
"Nefret" (2020)
"Geç Değil" (ft. Rozz Kalliope) (2020)
"Çat Kapı" (2020)
"Hasbelkader" (ft. Yıldız Tilbe) (2020)
"Sebepsiz Boş Yere" (2021)
"Şimdiki Aklım" (2021)
"Dayanırım" (Arda Han ile) (2021)
"Bu Aşkta Zararım Var" (2021)
"Bülbüller Güllere" (2021)
"Söz Verdim" (2021)
"Geçmişi Araladım" (2021)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli?Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli?
90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış90'ların yenilmez savaşçısı Zeyna! Zaman ona acımamış
İfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dediİfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı

"Erdoğan'ın oyu yüzde 2 yükseldi" dedi, ittifakı açıkladı

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Türkler hakkındaki kehanetleri korkuttu!

Cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"

Cevabı dikkat çekti! "Kocamın arabasında tanga, sütyen buldum"

Asgari ücret ikinci zammı için 'temmuz' detayı

Asgari ücret ikinci zammı için 'temmuz' detayı

Türk vatandaşı olma şartı değişti

Türk vatandaşı olma şartı değişti

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.