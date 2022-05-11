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İbo Show konuğu İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

11.05.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Altunsaray, İbo Show'un 11 Mayıs akşamında yayınlanan bölümünde konuk olarak yerini aldı. 12 yaşındayken bağlama çalmaya başlayan İsmail Altunsaray İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitim aldı. Peki İbo Show konuğu İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

İbo Show konuğu İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

İsmail Altunsaray konservatuar eğitimini 2002'de tamamladı. 2003'te TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi’ne akitli sanatçı olarak kabul edildi. Bu dönemde çeşitli televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak yer aldı. İşte İbo Show konuğu İsmail Altunsaray hakkında detaylar...

İbo Show konuğu İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında ve nereli? Evli mi?

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

16 Ağustos 1980 Kırşehir doğumlu İsmail Altunsaray 42 yaşındadır. Songül Yılmaz ile evlidir. 2005'te Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı’nda lisansüstü eğitimini başarıyla tamamladı. Yıllar içerisinde birçok etkinlikte performans gösterdi.

Ödüllü şarkıcı başarısını yurt dışında da gösterdi. 2009'da Avrupa’nın en prestijli konser salonlarından birinde konser verdi. 2013'te Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Mugam Dünyası Festivalinde ülkemizi temsil etti.

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İbo Show
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