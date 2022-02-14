İbo Show konuğu olan Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan nereli ve kaç yaşında? Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl?

Hakan Taşıyan, yıllar sonra izleyicisinin karşısına İbo Show ile çıktı. İbo Show'a konuk olarak katılan Hakan Taşıyan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkılarıyla dinleyicileri ve izleyenleri mest eden Hakan Taşıyan'ın kim olduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Hakan Taşıyan'a dair detaylı bilgiler...

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 yılında Ankara'da doğdu. Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere de gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgisi vardı bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. Hakan Taşıyan'ın ilk kasetini çıkartma hadisesi şöyle oldu; Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermemişler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya sürdü.

1997 yılında ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak bilinir. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Taşıyan'ın konserleri hınca hınç dolmaya başladı. Bu albümden sonra Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sundu. Ekim 2020 yılında hastaneye kaldırılan sanatçının organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi.

HAKAN TAŞIYAN DİZİLERİ

Hakan Taşıyan, 1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda önemli bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 yılında da yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterine hayat vermiştir.

HAKAN TAŞIYAN EVLİ Mİ?

Sanatçı Hakan Taşıya'ın evli olup olmadığı ya da çocuğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

HAKAN TAŞIYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakan Taşıyan, 23 Ekim 2020 yılında Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hakan Taşıyan'a, 4 Mart'ta karaciğer nakli, 9 Mart'ta ise kardeşinden böbrek nakli yapılmıştı. Taşıyan'ın karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunuyordu.

