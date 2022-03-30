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İbo Show konuğu Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında ve nereli?

30.03.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Saba Tümer, Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programına konuk oldu. Bunun ardından Saba Tümer'in hayatı araştırılmaya başlandı. Ünlü televizyoncu Saba Tümer sunucu ve gazetecidir. İşte Saba Tümer hakkında merak edilenler...

İbo Show konuğu Saba Tümer kimdir? Saba Tümer kaç yaşında ve nereli?

Kahkahasıyla akıllara kazınan sunucu Saba Tümer, ekran önü kariyeri boyunca birçok kanalla çalıştı. Sunuculuğun yanı sıra film projesinde de yer aldı. Saba Tümer 2009 yılında 36. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Sunucu Ödülü'ne layık görüldü. İşte Saba Tümer hakkında detaylar...

SABA TÜMER KİMDİR?

5 Aralık 1970 doğumlu Saba Tümer 51 yaşındadır. Ege Üniversitesinde İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü eğitimi aldı. Okul bittikten sonra 6 ay bir kurumda çalıştı ve diksiyon dersleri aldı.

Saba Tümer birçok televizyon kanalında sunuculuk yaptı. Saba Tümer'le Bu Gece, Lütfen Bu Konuya Girmeyelim, Haberiniz Var mı?, Yok Daha Neler gibi birçok programda ekran önünde yer aldı. Oyunculuk deneyimi de olan Saba Tümer Polis Akademisi Alaturka, Patron Mutlu Son İstiyor ve Karakomik Filmler: Emanet isimli filmlerde de oynadı.

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Saba Tümer İbo Show
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