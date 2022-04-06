İbo Show konuğu Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Safiye Soyman Faik Öztürk ile evli mi?

Türk Sanat Müziği şarkıcısı Safiye Soyman, şarkıcılık kariyeri boyunca birçok şarkı seslendirdi. Safiye Soyman ilk evliliğini, 13 yaşındayken görücü usulüyle yaptı ve 15 sene evli kaldı. İşte Safiye Soyman hakkında detaylar...
3 Mart 1961, Bolu doğumlu Safiye Soyman 61 yaşındadır. Liseyi bitirdikten sonra müzik dersleri alıp radyo sınavlarına giren Soyman, sınavları kazandı. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalıştı ve bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif aldı. 35 yaşında Maksim'de sahne aldı ve ardından, memuriyetten istifa edip şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.
Safiye Soyman'ın ilk evliliğinden Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü şarkıcı 1999'dan beri iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşıyor. Neden evlenmedikleriyle alakalı Safiye Soyman şu yanıtı vermişti: "Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu."
2020 - Nerede Kalmıştık
2016 - Bir Yorum da Benden
2014 - İşte Benim Dünyam
2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun
2010 - Safiye Soyman - İlahiler
2008 - İkinci Bahar
2008 - Herkes Dinlesin
2006 - Yine Benden Dinleyin
2004 - Birde Benden Dinleyin
2002 - Hani Gittin Ya
1998 - Sevenler Gece Ağlar
1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm
1995 - Söz Veriyorum
1993 - Aşk Olsun Sana
1992 - Bahse Girerim
1990 - Hesabım Var
2020 - "Merhem"
2020 - "İlle de Sen"
2020 - "İkimiz Bir Fidanız"
2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)
2019 - "Özüme Döndüm Ben"
2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)
2017 - "Harmadan Gel"
2017 - "Erik Dalı"
2006 - Sabahlara Şenlik
2008 - Hep Seni Aradım
2012 - Safiye & Faik Trende
2014 - Pişir Yedir Kazan (Jüri)
2017 - Dünya Güzellerim
2018 - Demet Akbağ ile Çok Aramızda
2021 - Gelinim Mutfakta
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